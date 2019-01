Annuncio

Le appassionanti vicende dello sceneggiato iberico “Una Vita” [VIDEO], catturano sempre di più l’attenzione del pubblico. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Elvira Valverde con l’intento di poter trascorrere del tempo da sola con Simon Gayarre, ingannerà Susana Seler e Adela. In particolare la figlia di Arturo lascerà intendere alla sarta e alla sua ex amica di collegio di aver ricevuto una richiesta importante dal Vaticano.

Rosina Rubio, invece dopo aver appreso di non essere incinta ma in menopausa, sarà intenzionata ad annullare il suo matrimonio con Liberto Seler.

Una Vita: Diego sospetta di Olga, Susana e Adela ingannate da Elvira

Le trame delle puntate [VIDEO] che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019, ci rivelano che Maria Luisa per convincere Lolita a lasciare suo fratello, le farà credere che ha rinunciato ad un lavoro importante a causa sua.

La Casado non si adeguerà alla volontà della fidanzata di Victor, dato che dopo aver parlato con lei dichiarerà il suo amore ad Antonito in pubblico. Diego nel corso della festa in onore del padre si scaglierà contro Ursula, perché le ordinerà di svelare ai presenti di essere la madre di Olga. La Dicenta non appena il suo figliastro se ne andrà, apprenderà che la tiara reale è scomparsa. Il fratello di Samuel dopo essere venuto a conoscenza del furto, sospetterà che la responsabile potrebbe essere la secondogenita di Ursula. Blanca confiderà a Leonor di non sapere chi è il padre della creatura che porta in grembo, tra i due fratelli Alday. Fabiana consiglierà a Servante di dire a Juana di essere già sposato. Felipe dopo essere stato dimesso dall’ospedale, parteciperà al rinfresco di Rosina.

Successivamente Diego confesserà i suoi sospetti su Olga a Blanca, invece la marchesa di Urrutia accuserà la Dicenta di negligenza per la sparizione del suo oggetto prezioso. Samuel tramite una lettera, scoprirà che la tiara sta per essere messa in vendita. La Rubio dopo aver capito di essere entrata in menopausa, interromperà il party organizzato da lei per annunciare la sua gravidanza. Susana e Adela riceveranno delle commissioni per il Vaticano. Antonito si scaglierà contro la sorella, per aver cercato di farlo allontanare da Lolita. Elvira scriverà una lettera per Susana, con l’intento di vendicarsi di Adela. Samuel incontrerà il ladro della tiara, e rimarrà senza parole quando scoprirà che si tratta di una bambina. Il fratello di Diego dopo essersi impossessato dell’oggetto rubato, rinuncerà a denunciare l’autrice del furto. Susana e Adela crederanno per colpa della figlia di Arturo, di aver ricevuto un altro incarico dal vescovo di Salamanca. Intanto Liberto non riuscirà a capire come mai la moglie non lo vuole più.

Antonito chiede in sposa Lolita, la Rubio vuole annullare il suo matrimonio

Ursula dopo aver notato che Blanca sta male, ordinerà a Carmen di tenerla sotto controllo. Antonito invece di saldare il suo debito con il padre con il primo stipendio guadagnato, acquisterà un anello di fidanzamento per Lolita. In seguito Blanca dirà a Leonor di aver deciso di crescere il figlio che aspetta con il marito Samuel. Purtroppo l’intento di Elvira non andrà a buon fine, dato che Adela e Susana si allontaneranno da Acacias 38 con il Gayarre. Servante rivelerà a Casilda di aver corteggiato Juana, perché sente la mancanza della moglie. Carmen dopo aver scoperto che Blanca è in stato interessante, metterà al corrente la madre, che annuncerà la lieta notizia agli Alday. Rosina sarà sempre più distante dal marito, invece Antonito chiederà la mano di Lolita davanti alla sua famiglia, compresa Maria Luisa, che andrà su tutte le furie. Samuel farà salti di gioia per la gravidanza della moglie, invece Diego sospetterà di poter essere il padre del bambino. Servante rivelerà a Juana di avere già una moglie, precisandole di non essere mai stato interessato a lei. I domestici della soffitta decideranno di regalare al portinaio un biglietto, per poter raggiungere Paciencia a Cuba. Nel frattempo il primogenito di Ramon farà la conoscenza di un anziano chiamato Belarmino. Simon dopo aver appreso che Celia che Elvira l’ha cercato, capirà che l’incontro della madre e Adela con il vescovo di Salamanca è opera sua. Per finire Rosina deciderà di divorziare da Liberto, mentre Ursula organizzerà una festa a La Deliciosa per annunciare che diventerà nonna: purtroppo Olga interromperà il party con il suo arrivo inaspettato.