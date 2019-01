Annuncio

Grandi colpi scena nelle prossime puntate di Una vita, la soap opera spagnola [VIDEO]in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni di metà febbraio svelano che Blanca scoprirà di essere in attesa di un bambino, ma non avrà certezze sulla paternità. Infatti la figlia della Dicenta aveva avuto una scappatella con Diego mentre stava frequentando il fratello. Nonostante l'amore che prova per Diego, la ragazza deciderà di sposare Samuel. Inoltre Blanca chiederà alla sua amica del cuore, Leonor ,di tacere sulla sua gravidanza ma Ursula inizierà a sospettare qualcosa.

Infatti si avvarrà della complicità della serva Carmen per scoprire che sua figlia è in attesa di un bambino. Dopodiché informerà della lieta novella tutti gli ospiti, compresa la famiglia Alday.

Rosina vuole lasciare Liberto

Nel frattempo Rosina scoprirà di essere entrata in menopausa tanto da credere di non essere più adatta a stare accanto al giovane sposo Liberto. Per tale ragione deciderà di lasciarlo per consentirgli di sposarsi ed avere dei figli con una giovane della sua stessa età. Ma Liberto non accetterà questa ipotesi dopo essere stato avvisato da Donna Susana. L'uomo, infatti, le giurerà amore eterno dopo averla riconquistata.

Successivamente Elvira farà credere alla sarta Seler che il vescovado è interessato ad alcuni suoi lavori di ricamo. Un modo per stare da sola con Simon Gayarre, approfittando dell'allontanamento di Adela e Donna Susana. Purtroppo il piano fallirà miseramente in quanto l'ex suora non se la sentirà di partire da sola. Infine Simon deciderà di accompagnare le due donne mentre la figlia del colonnello mediterà un piano di vendetta nei suoi confronti.

I vicini scoprono che Olga è la sorella di Blanca

Le trame delle puntate di Una Vita [VIDEO]in onda nelle prossime settimane svelano che Antonito organizzerà una cena per chiedere a Lolita di diventare sua moglie grazie alla complicità di Trini, Maria Luisa, Servante e Fabiana. A questo punto la serva accetterà ben volentieri di diventare la nuora di Ramon. Dopodiché Antonito conoscerà un anziano, Belarmino, durante il lavoro alla Deliciosa. L'uomo gli proporrà di aiutarlo a costruire dei monumenti in onore dei militi morti nella guerra di Cuba. Tutto questo porterà ad una serie di grossi grattacapi per il povero ragazzo.

Nel frattempo Olga si presenterà a sorpresa durante una merenda organizzata da Ursula in pasticceria. Qui Blanca sarà costretta ad ammettere che quella mendicante non è altro che sua sorella gemella. A questo punto Ursula dovrà accogliere la figlia in casa mentre la notizia farà in breve tempo il giro di tutto il quartiere spagnolo. Successivamente Blanca farà credere a Diego di non essere il padre del bambino che attende. Il giovane, a questo punto, deciderà di affrontare un lungo viaggio ma prima deciderà di avere un ultimo chiarimento con Blanca.