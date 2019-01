Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne [VIDEO], il dating show punta di diamante di Canale 5. Le ultime novità riguardano Andrea Dal Corso e Sara Affi Fella. Se il corteggiatore di Teresa ha svelato su Instagram di aver sofferto della Sindrome di Raynaud, l'ex tronista ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" per parlare dello scandalo che l'aveva coinvolta qualche mese fa.

U&D: Andrea Dal Corso svela la sua malattia su Instagram

Andrea Dal Corso è uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO].

Il corteggiatore di Teresa Langella, infatti, ha lasciato spiazzati tutti i fans dopo aver fatto una rivelazione sul suo profilo Instagram.

Scendendo nel dettaglio, Andrea ha raccontato di aver smesso di soffrire della Sindrome di Raynaud, una malattia rara che attacca le arterie.

Dal Corso ha rivelato di aver sofferto per circa tre anni di questa malattia, caratterizzata da brevi episodi di vasospasmo. Inoltre, il ragazzo ha rivelato che i dottori a quel tempo gli dissero che non era una malattia curabile, che si accentua durante periodi di paura e stress. Fortunatamente quest'anno non è stato colpito da nessun episodio spiacevole, sebbene sia logorato da un amore per ora non corrisposto. Infine ha concluso il suo lungo post, augurandosi di non voler fare più i conti con il passato.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella rompe il silenzio dopo lo scandalo

Se Andrea Dal Corso ha rivelato la sua malattia su Instagram, Sara Affi Fella è tornata a far parlare di sé rilasciando un'intervista esclusiva che uscirà sul nuovo numero di "Chi", il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, l'ex tronista ha rotto il silenzio dopo essere stata smascherata durante la permanenza sul trono di Uomini e donne. L'ex tronista, infatti, ha dichiarato di essere stata drogata di tv, tanto da essere diventata anoressica dopo aver ricevuto pesanti minacce per colpa dello scandalo. Inoltre, la ragazza è stata massacrata sui social dopo che Nicola Panico aveva rivelato di aver avuto con lei una relazione durante il trono.

Oggi Sara si è detta pentita di aver tradito la fiducia di Maria De Filippi, alla quale chiede scusa, tanto da considerare l'esperienza televisiva un colossale errore. Per tale ragione, Sara è stata costretta a chiedere aiuto ad uno psicologo dopo essere finita nel tunnel nell'anoressia. Infine ha chiesto alle persone di avere pietà di lei in quanto per un certo periodo ha provato schifo di se stessa.