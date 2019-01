Annuncio

Andrea Cerioli oggi ha fatto la sua scelta. Una notizia davvero inaspettata che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di Uomini e Donne [VIDEO]. A darne la notizia è stata, per prima, una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia. L’ex di Jack Vanore, infatti, ha pubblicato un post su Instagram dove ha informato gli utenti della scelta, che è avvenuta durante la registrazione di oggi 12 gennaio.

Il tronista spiazza tutti e lascia lo studio con la Cirrincione

Andrea Cerioli ha di nuovo attirato la curiosità del pubblico da casa durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip.

L'ex tentatore è tornato, a furor di popolo punto da tornare, sul trono del people show di Canale 5. Durante il suo percorso a Uomini e donne, si è legato soprattutto a due corteggiatrici: Federica Spano e Arianna Cirrincione.

Alla fine di questo percorso, come si legge dal sito Il Vicolo delle news, ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme alla bella Arianna Cirrincione. Anche questa volta Andrea Cerioli ha stupito tutti. La prima volta che si è seduto sul trono, infatti, ha deciso di ritirarsi prima del previsto senza effettuare la scelta. Questa volta, invece, ha deciso di scegliere, ma con qualche giorno di anticipo. Un percorso tortuoso quello di Andrea e Arianna, che inizialmente sembrava molto passiva. Col passare del tempo, però, il tronista si è ricreduto sui comportamenti della ragazza avvicinandosi sempre di più a lei.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia annuncia la scelta di Andrea

Oggi Andrea ha scelto. L'anticipazione è arrivata prima dal post di Raffaella Mennoia [VIDEO] che ha fatto sapere che Cerioli avrebbe fatto la sua scelta prima del previsto.

Ricordiamo, infatti, che la scelta di Andrea Cerioli sarebbe dovuta andare in onda agli inizi di febbraio. La Mennoia ha dato questa anticipazione, citando lo scrittore Deepak Chopra. "Quando si effettua una scelta, si cambia il futuro" - queste le parole della redattrice di Uomini e Donne che, a quanto pare, non stava scherzando per nulla. Dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi, avvenuta durante l’ultima registrazione, infatti, molti utenti non avevano creduto sin da subito alle parole di Raffaella Mennoia.

Dunque Andrea Cerioli, tornato alla ribalta dopo sua partecipazione alla prima edizione di Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore, ha deciso di non aspettare la scelta in villa e di viversi sin da subito la sua scelta fuori dagli studi di Uomini e Donne. Non ci resta che augurare alla neo coppia di Uomini e Donne di vivere una storia d'amore da sogno.