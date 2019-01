Annuncio

Annuncio

Angela Nasti, sorella dell'influencer partenopea Chiara ed ex di Mattia Marciano e del calciatore Federico Bonazzoli, è la nuova tronista di Uomini e donne. Angela non ha avuto altre esperienze televisive, a differenza della sorella, ricordata per la sua breve partecipazione all'Isola dei Famosi. La fashion blogger si è ritirata dopo poco, non potendo tollerare la lontananza dal suo fidanzato, Ugo. Proprio Chiara ha fatto sui social un 'in bocca al lupo' alla sorella, in viaggio per Roma.

La giovane non ha aggiunto altro, mantenendo il dovuto riserbo sulla partecipazione di Angela al famoso programma condotto da Maria De Filippi. Anche Angela, come Chiara, può vantare migliaia di follower sui social che la ammirano per la sua bellezza.

Advertisement

Non resta che attendere nuovi sviluppi della situazione e l'ingresso in puntata della Nasti, dopo la fine del percorso televisivo di Teresa Langella a Uomini e Donne. Entrambe hanno in comune la medesima provenienza partenopea anche se Teresa si è trasferita al nord per un po' di tempo per stare vicino al suo amore dell'epoca.

Una bellezza mediterranea sul trono

Interrotta la relazione con Federico Bonazzoli, attaccante del Padova, la bella Nasti è pronta a mettersi nuovamente in gioco in campo sentimentale. Sul web stanno circolando diverse indiscrezioni su quanto potrebbe accadere prossimamente nello studio di Uomini e Donne. Nel frattempo, accanto alla bellezza mediterranea della Nasti, ci sarà un nuovo tronista, il modello Andrea Zelletta che sembra aver riscosso diversi consensi sui social.

Advertisement

Angela, prima di approdare al programma condotto da Maria De Filippi, ha avuto una lunga e tormentata relazione con Mattia Marciano, ex tronista. La giovane ha un legame profondo con la sorella con la quale condivide l'attività di imprenditrice. Entrambe hanno lanciato una linea di costumi molto in voga presso il popolo del web. Nel frattempo si attendono le scelte degli attuali tronisti che avverranno nel corso di tre puntate serali in onda a partire dal 15 febbraio. Il diretto interessato dovrà fare la sua scelta comunicando all'escluso e ai suoi parenti, invitati a una serata di gala, il verdetto. La variante serale della trasmissione ideata da Maria De Filippi sta incuriosendo molto gli affezionati del programma anche per la presenza della showgirl Valeria Marini, in veste di organizzatrice di eventi. Non resta che attendere la messa in onda delle scelte più attese di quest'anno.