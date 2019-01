Annuncio

Torna oggi, 21 gennaio, dopo la pausa del week end, una nuova puntata di Uomini e donne e che, come di consueto, ad inizio settimana sarà dedicata al trono over. Protagonista ancora una volta la querelle tra Gemma e Rocco, con la dama torinese sotto accusa da parte di Tina [VIDEO], che ritiene che la Galgani abbia sfruttato la conoscenza con Rocco solo per stare al centro dell'attenzione. Nervi tesi anche per Angela, ancora una volta al centro delle polemiche con gli opinionisti per il suo atteggiamento, tanto che, come ci riportano le anticipazioni sulla puntata di oggi, la vedremo uscire in lacrime dallo studio.

Spoiler puntata del 21 gennaio del Trono Over: Gemma accusata da Tina e Rocco

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda oggi, a partire dalle 14,40 su Canale 5, ci svelano che, ancora una volta, al centro dello studio si siederà Gemma Galgani, che si è sfogata dopo l'ultima puntata, raccontando le motivazioni sulla rottura con Rocco.

Come ricorderemo, la scorsa settimana i due erano stati protagonisti di una violenta lite nello studio di Maria De Filippi [VIDEO], con tanto di accuse reciproche e, al termine della quale, si sono detti addio definitivamente. Nella puntata odierna del Trono Over, dunque, si tornerà sulla questione e, in particolare, vedremo che Tina accuserà la dama torinese di non essere mai stata interessata al cavaliere e di aver sfruttato la frequentazione e il tira e molla con Rocco solo per essere al centro dell'attenzione. Accuse che troveranno d'accordo anche Fredella, che entrerà nello studio e darà il via ad un'altra accesa discussione con Gems, con tanto di attacchi, come già successo la settimana scorsa.

Anticipazioni Uomini e Donne: Angela uscirà in lacrime dallo studio

Le anticipazioni sulla puntata del Trono Over di oggi, 21 gennaio, ci riportano ad un'altra discussione che, come successo per Gemma e Rocco, aveva già animato lo studio di Maria De Filippi già la scorsa settimana.

Stiamo parlando di Angela Di Iorio, ancora oggetto di attacchi da parte degli opinionisti, che la accuseranno di essere interessata più al lato economico dei suoi corteggiatori, piuttosto che a trovare l'amore in trasmissione. Accuse che la dama tenterà di rispedire al mittente ma che, come vedremo in puntata, daranno il via ad una presa in giro da parte degli opinionisti che mortificheranno la dama, tanto da farla uscire piangendo dallo studio.

Stando alle anticipazioni, dunque, anche la puntata di oggi si preannuncia ricca di discussioni e polemiche e non resta che sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle 14,40, per scoprire insieme tutte le novità riguardanti dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne.