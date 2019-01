Annuncio

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani sarebbero in crisi, stando ai post sibillini pubblicati dai diretti interessati sui social. I due, che si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi, stando a quanto traspare dal web, non avrebbero trascorso le festività natalizie assieme. Ma non è tutto, in quanto la bella partenopea avrebbe fatto ritorno a Napoli senza D'Angelo. I due hanno iniziato una convivenza a Rimini, prima di approdare alla crisi attuale.

Claudio D'Angelo prende un aereo: i fan sperano che sia diretto a Napoli

Non si conoscono ancora i motivi di questo allontanamento, anche se una frase condivisa da Claudio farebbe ben sperare i fan della coppia.

L'ex tronista, infatti, ha scritto sui social che, se le risposte non arrivano [VIDEO], bisogna andarsele a rendere. Proprio per questo, il giovane, stando a quanto risulta da una sua Instagram story, ha preso un aereo che secondo alcuni follower sarebbe diretto proprio a Napoli dalla Pisani.

Non resta che attendere nuovi sviluppi della situazione che potrebbero giungere nelle prossime ore, sperando che i due ex protagonisti di Uomini e donne riescano a fare chiarezza sulla natura del loro rapporto. I follower sono in ansia per l'attesa e non perdono occasione per lasciare commenti sui profili social del due ragazzi.

Ginevra scrive un post malinconico

Mentre Claudio D'Angelo potrebbe essere diretto proprio a casa di Ginevra, quest'ultima ha scritto un post malinconico con il quale ha informato i fan di essere sul divano di casa, a Napoli, per recuperare le energie necessarie. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è detta stanca di continuare a pensare, circostanza che ha fatto ritenere ancora più certa la crisi con il suo fidanzato. Fino a qualche tempo fa la coppia faceva 'prove genitoriali' nel badare ai nipoti, sognando un futuro roseo.

Nessuno avrebbe potuto immaginare questa lontananza tra i due alla quale, probabilmente, D'Angelo vorrebbe mettere fine. Quest'ultimo è stato sempre molto rispettoso nei confronti della sua donna [VIDEO], difendendola sui social quando alcuni l'hanno attaccata, giudicandola non molto attraente e non all'altezza di stare con Claudio. Il giovane ha sempre rimarcato la maturità della ragazza, nonostante i dubbi iniziali sul loro rapporto, dovuti al fatto che lei avesse appena diciotto anni. Successivamente la loro relazione è proseguita senza intoppi, fino all'attuale battuta d'arresto. Non rimane che attendere le prossime ore per capire se vi sia o meno spazio per una riconciliazione e per una ripresa del rapporto su basi più solide.