Il pubblico di Uomini e donne di sicuro non ha dimenticato l'ex tronista Giorgia Lucini. La ragazza, dopo aver vissuto una convivenza con Manfredi Ferlicchia, ha avuto una relazione con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. Da allora è passata di acqua sotto i ponti e la Lucini sta per diventare mamma di un maschietto, come annunciato da lei stessa sui social. L'ex tronista ha condiviso le ansie di un'utente del web, anche lei in dolce attesa. Giorgia ha dichiarato di combattere le naturali preoccupazioni che accompagnano la gravidanza con pensieri positivi e yoga.

Questo è un periodo meraviglioso per l'ex modella e il suo compagno, Federico, per cui la ragazza ha deciso di non lasciarsi andare [VIDEO] a pensieri negativi. La Lucini ha scritto sui social di aver provato a immaginare le possibili sembianze di suo figlio e di averlo desiderato tanto.

La storia d'amore tra Giorgia e il cestista Federico dura ormai da due anni e, benché entrambi siano molto giovani, si sono mostrati pronti a diventare genitori. Non resta che attendere prossimi aggiornamenti sul profilo social dell'ex tronista che non sta più nei panni dalla gioia.

Giorgia Lucini svela sui social i chili presi in gravidanza

Giorgia è stata disponibile nel condividere alcuni aspetta privati della gravidanza .Una fan del web le ha chiesto quanti chili ha preso in gravidanza e la ragazza, che ha sfoggiato sempre un fisico fiforme, ha confessato di essere ingrassata di dieci/undici chili. La gioia di avere un figlio, ovviamente, ha preso il sopravvento e la Lucini non si è preoccupata più di tanto della sua linea. In gravidanza, l'ex tronista di Uomini e Donne è apparsa ancora più bella, essendosi mostrata al massimo del suo splendore.

Anche se l'esperienza televisiva alla corte di Maria De Filippi non le ha regalato un amore duraturo nel tempo, Giorgia [VIDEO] ha trovato comunque l'amore.

Al momento lei è il fidanzato Federico non hanno ancora parlato di matrimonio, ma è probabile che vogliano attendere prima la nascita del piccolo. Nel 2016 il cestista ha pubblicato su Instagram la proposta di fidanzamento per la sua donna che si è sentita al settimo cielo. Da allora la relazione tra i due è stata ufficializzata, mentre a settembre del 2018 la ragazza ha aggiornato i follower sulla sua dolce attesa. La giovane, ormai pronta a diventare mamma, si è trasformata in una donna matura, ben lontana da come si è presentata a Uomini e Donne, dove gli opinionisti le hanno spesso rimproverato di non essersi messa mai in gioco.