Sara Affi Fella torna a parlare pubblicamente dopo lo scandalo che l'ha travolta in questi mesi a Uomini e donne. L'ex tronista ha scelto di rilasciare una lunga intervista sulle pagine della rivista 'Chi', dove ha chiesto scusa per le azioni compiute in trasmissione a discapito della produzione ed ha tirato in ballo anche il suo ex fidanzato Nicola Panico, che come ben saprete è stato colui che ha portato alla luce le 'malefatte' dell'amata e ovviamente il ragazzo non ha perso tempo per commentare l'intervista di Sara sui social. [VIDEO]

La reazione di Nicola dopo l'intervista di Sara Affi Fella a 'Chi'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso dell'intervista rilasciata a 'Chi', Sara ha ammesso che Nicola Panico, pur essendo a conoscenza di tutta questa situazione, avrebbe consigliato a Sara di non abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi, dato che questa rappresentava un'ottima occasione per lei per fare soldi e ottenere quella popolarità che aveva sempre sognato e desiderato.

La stessa Sara, infatti, ha ammesso che dopo Temptation Island era diventata 'drogata' di televisione e telecamere.

E così in moltissimi hanno subito chiesto un commento a Nicola Panico su Instagram, sperando di ascoltare la versione dei fatti del ragazzo che, tuttavia, per il momento ha preferito ancora restare in silenzio.

Abbiamo potuto constatare che Nicola su Instagram ha ammesso che prima di dire la sua versione dei fatti aspetterà di leggere l'intervista per intero che Sara ha rilasciato al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

L'appello di Sara Affi Fella dopo lo scandalo a U&D: 'Abbiate pietà'

'Domani leggerà l'intervista e dirò la mia', ha scritto Nicola Panico su Instagram, lasciando così intendere che ha ancora delle cose da dire o forse da puntualizzare dopo queste dichiarazioni che sono state rilasciare dalla sua ex fidanzata e che ovviamente hanno fatto subito il giro del web e della rete, scatenando un vespaio di polemiche. [VIDEO]

Intanto Sara, nella sua prima intervista post scandalo, ha ammesso di essere stata molto male: l'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato di aver perso moltissimi chili, al punto da diventare anoressica e che al momento si sta facendo seguire da uno psicologo che la sta aiutando, pian piano, a ritrovare se stessa.

La ragazza ha lanciato anche un appello a tutti coloro che la insultano e la guardano con aria stranita per strada: "Ho sbagliato ma abbiate pietà di me".