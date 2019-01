Advertisement

Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio, a distanza di 5 mesi dallo scandalo che l’ha travolta nel dating di Uomini e donne. L’ex tronista per la prima volta da quando è stata smascherata, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sara ha deciso di fare chiarezza. Sulla rivista Chi la ragazza è apparsa ancora molto provata, tanto da confessare che non si sente né una vittima né un'ingenua per ciò che ha combinato quando era seduta sul trono.

'Più volte ho detto a Nicola di voler lasciare, ma lui mi incitava ad andare avanti dicendo che era un’opportunità. Non ho avuto la forza di ascoltare me stessa e ne ho approfittato come se fossi drogata dalla tv, chiedo scusa'.

Al contrario di quanto detto in precedenza da Nicola Panico, sembrerebbe che Sara volesse abbandonare il ruolo da tronista per rispetto della redazione, ma che fosse bloccata. Il primo messaggio di scuse la ragazza l’ha rivolto proprio a Maria De Filippi e alla redazione del dating pomeridiano.

L'appello dell'ex tronista: 'Abbiate pietà'

Sara Affi Fella ancora non ha riattivato il suo profilo social, ma durante le festività natalizie è tornata su Instagram per augurare un buon Natale a tutti coloro che ancora credono in lei e la sostengono. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha confessato a Signorini che, dopo lo scandalo, è stata minacciata. Per questo, ha sofferto di anoressia e tutt'ora viene seguita da uno psicologo.

L'ex tronista ha utilizzato la rivista di gossip Chi, per fare un appello a tutti coloro che, da quando è scoppiato lo scandalo, continuano a puntargli il dito contro.

'Abbiate pietà [VIDEO]', con queste parole l’ex tronista chiede di ritornare alla normalità. Sara, almeno per ora, non vuole tornare a lavorarenel piccolo schermo, ma chiede solamente di non essere più vista con uno sguardo pieno d’odio da parte della gente.

Nicola Panico: messaggio misterioso sui social

Nicola Panico, dopo aver smascherato la sua ex fidanzata nello studio di Uomini e Donne, si è detto pronto a voltare pagina. L’ex calciatore molisano, però, sembra ancora mostrare sul cuore le cicatrici della sua ferita [VIDEO]. Attraverso Instagram, ha pubblicato un messaggio molto significativo: 'Sia benedetta la donna disinteressata, benedetta sia la donna a cui non importa se hai un'auto, soldi o cose materiali'. Davvero impossibile non pensare alla storia finita male con Sara Affi Fella. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sul caso Sara Affi Fella.