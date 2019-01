Advertisement

Non c'è pace per l'ex tronista di Uomini e donne, Mara Fasone, la quale è stata uno dei personaggi più discussi e controversi di questa edizione del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Come ben saprete, nel bel mezzo del suo percorso, Mara decise di abbandonare il trono e quindi di andare via senza compiere alcun tipo di scelta finale. Una decisione che spiazzò il pubblico e gli opinionisti, alimentando un bel po' di polemiche anche sui social, fino ad arrivare alle ultime dichiarazioni di Deianira Marzano, la quale ha puntato il dito contro l'ex tronista di Uomini e donne. [VIDEO]

Le accuse di Deianira contro Mara Fasone: 'A Uomini e donne ha finto'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Deianira ha svelato sui social che Mara Fasone in realtà avrebbe ingannato il pubblico di Uomini e donne durante la sua partecipazione al programma.

Il motivo? Nel suo filmato di presentazione, Mara sosteneva di provenire da una famiglia in difficoltà dal punto di vista economico, rivelando che in passato avevano dovuto fare i conti con delle difficoltà che avevano pesato tantissimo su di lei.

Eppure Deianira sostiene che questa non sarebbe la realtà dei fatti, perché ha rivelato sui social che la bella tronista Mara Fasone ha trascorso un Capodanno decisamente lussuoso a Montecarlo, nella lussuosa camera di un noto albergo che costerebbe ben 1000 euro a notte. Insomma una vacanza non di poco conto per la bella Mara, la quale, sempre secondo le indiscrezioni riportate da Deianira su Instagram, avrebbe trascorso questo periodo natalizio in compagnia di una persona più grande di lei e qualcuno ha subito ipotizzato che possa trattarsi del suo ex fidanzato.

Mara si difende dalle accuse di Deianira: 'Non giudicare'

Già ai tempi di Uomini e donne, infatti, si era vociferato di un possibile riavvicinamento con il suo ex storico, anche se la bella Mara aveva subito smentito la notizia, mettendo a tacere i rumors, salvo poi ritirarsi dal programma la settimana dopo.

La reazione di Mara non si è fatta attendere e sui social [VIDEO]ha risposto alle provocazioni dell'ex protagonista dell'Isola dei famosi, scrivendo che prima di sparare a zero sulle persone, bisognerebbe almeno conoscerle. 'E soprattutto, non giudicare: è la cosa meno umile al mondo', ha chiosato Mara, visibilmente infastidita dalle affermazioni di Deianira che hanno smosso l'attenzione e la curiosità del pubblico social.