luigi mastroianni ha creato non poca preoccupazione nel mondo virtuale. Il tronista di Uomini e Donne [VIDEO], nella giornata di ieri, è stato avvistato in ospedale a Catania. L'avvistamento del ragazzo è stato riportato da un utente che ha descritto la vicenda. Mastroianni, avvistato con delle stampelle, potrebbe essersi sottoposto ad un intervento chirurgico alle gambe. Si tratta, però, di una situazione ancora non chiara pubblicamente in quanto, secondo alcune fonti di Gossip, le stampelle indossate dal ragazzo potrebbero non essere le sue ma di un amico con cui è stato avvistato presso il reparto di ortopedia.

Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni presente alla prossima registrazione

In seguito all'avvistamento di Luigi riportato dalla fonte "Gossip e tv", la preoccupazione da parte del pubblico di Uomini e donne si è fortemente avvertita in rete.

Sono giorni di suspense per i fan del giovane tronista che non ha ancora chiarito la realtà dei fatti attraverso una smentita o una conferma delle varie voci circolanti in rete. Ad ogni modo sappiamo con certezza che Mastroianni sarà presente alla puntata che si registrerà domani, in data giovedì 17 gennaio. Soltanto nel corso della puntata in questione avremo modo di scoprire la reale versione dei fatti: chi si è sottoposto all'intervento chirurgico, Luigi o l'amico? Intanto il pubblico continua a rimanere col fiato sospeso in attesa di delucidazioni.

Luigi Mastroianni dopo Sara Affi Fella: deciso a proseguire il trono

Lo abbiamo visto sconvolto nei confronti della lunga storia emersa su Sara Affi Fella la quale, come già sappiamo, ha finto durante il suo intero trono mantenendo segreta la relazione con l'ex fidanzato Nicola Panico.

Malgrado la disavventura che lo ha colpito, Luigi è deciso a proseguire il proprio percorso televisivo e giungere al termine con una scelta valida. Il dilemma di molti telespettatori è conoscere chi tra le sue attuali corteggiatrici in studio (che ricordiamo essere: Sonia Puglisi, Irene Capuano e Giorgia Iarrera) sarà la prescelta.

La corteggiatrice preferita dal pubblico sembrerebbe essere la giovane Irene. Si sono realizzati sul web alcuni recenti sondaggi i cui i maggiori voti sono stati assegnati alla Capuano: definita anche la finta sosia di Giulia De Lellis [VIDEO] (ex corteggiatrice di Andrea Damante e attuale fidanzata di Irama). Per ulteriori news non ci resta che attendere tutti i prossimi sviluppi.