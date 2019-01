Annuncio

Si sta registrando in questo momento una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi [VIDEO]). La registrazione attualmente in corso promette novità e colpi di scena. La prima grande sorpresa per il pubblico è la presentazione ufficiale di un nuovo tronista pronto ad approdare sul trono della trasmissione: il suo nome è Andrea.

Uomini e donne anticipazioni, il nuovo tronista si chiama Andrea: video di presentazione

Il pubblico presente alla registrazione del trono classico [VIDEO] attualmente in corso, ha visto approdare in studio un nuovo "Andrea".

Quest'ultimo è pronto a rivoluzionare le prossime puntate del programma attraverso il proprio percorso sul trono. Ad annunciare la notizia è stata proprio l'autrice del people show (nonché il braccio destro della conduttrice), Raffaella Mennoia, la quale ha pubblicato una parte del video di presentazione sul proprio profilo Instagram (e che noi vi riportiamo di seguito).

Chi è Andrea, il nuovo tronista:

Andrea ha 25 anni e nella vita fa il modello. "La moda non era un mio sogno, mi è capitata, ora che sono più grande, però cerco altri stimoli. Sono frizzante, determinato e ambizioso. Non mi accontento delle mezze misure e in tutto devo ottenere il massimo. Lavorare nella moda mi ha dato la possibilità di conoscere quasi tutto il mondo. Non mi piacciono le etichette e per questo non giudico chi non conosco. Mi piacerebbe, quindi, che nessuno lo facesse prima di avermi conosciuto": ha dichiarato il nuovo tronista nel suo video di presentazione.

'Sogno una famiglia come la mia': le dichiarazioni di Andrea, il nuovo tronista di U&D

"Sogno una famiglia esattamente come la mia con due genitori giovani che sanno essere amici quando serve e genitori severi quando occorre": ha fatto sapere Andrea che subito dopo si è lasciato andare a rivelazioni personali in merito all'amore conosciuto nella vita.

A riguardo ha rivelato:"Sono stato innamorato una sola volta nella mia vita ed è stato subito un colpo di fulmine, ecco perché io definisco l'amore un caos, un qualcosa che ti scombini i piani di un'intera giornata". Ha poi concluso il proprio video di presentazione annunciando i requisiti che deve avere la sua ragazza ideale: "Deve essere ambiziosa e non si deve accontentare di una vita, ma soprattutto di un rapporto mediocre". Il video completo della presentazione è pubblicato su "Witty Tv".