Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, [VIDEO] in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella. Proprio quest'ultima sta facendo molto parlare in queste ultime ore per un'intervista rilasciata su Chi e per essere tornata su Instagram a 4 mesi dallo scandalo che l'aveva coinvolta nel programma di Mediaset.

Affi Fella parla di Luigi: 'Mi sono tolta un peso''

Sara Affi Fella torna a far discutere dopo essere stata protagonista di uno scandalo qualche mese fa a Uomini e Donne.

L'ex tronista del popolare programma ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, che sta facendo molto discutere l'opinione pubblica.

Scendendo nel dettaglio, Sara ha deciso di rompere il silenzio confessando ad Alfonso Signorini di aver fatto molti errori.

Advertisement

Inoltre ha dichiarato che la vita fino a quel momento le ha riservato molti dolori, tanto da essere diventata anoressica, in quanto voleva sparire. Nel corso dell'intervista al giornale, la ragazza ha fatto le sue scuse ufficiali a Maria De Filippi [VIDEO]ed al suo staff di Uomini e Donne. Poi ha parlato ampiamente di Nicola Panico, smentendo l'episodio dell'armadio, definendolo una persona falsa.

Inoltre ha fatto chiarezza sulla sua scelta, ricaduta su Luigi Mastroianni, attualmente tronista del trono classico. A tal proposito, ha detto che quando l'ha lasciato si è tolta un peso. Infine ha confessato di aver attraversato un momento brutto durante il trono, quando è stata operata per un melanoma maligno, un periodo affrontato con coraggio grazie a Nicola Panico.

Uomini e Donne: Sara torna sui social

A distanza di poche ore dall'uscita dell'intervista su Chi, Sara Affi Fella ha deciso di tornare sui social.

Advertisement

L'ex tronista, infatti, ha pubblicato il primo post sul nuovo profilo Instagram, dove ha fatto le scuse a Luigi ed al programma di Maria De Filippi. Inoltre la ragazza ha rivelato di aver avuto dei gravi problemi di salute dopo essere stata insultata e minacciata di morte, tanto da chiedere una seconda possibilità alle persone.

A tal proposito, Sara ha confessato di dover entrare nuovamente in sala operatoria il 17 gennaio per un nuovo intervento chirurgico e ha chiesto di tifare per lei. Infine ha chiuso il post con queste parole: ''Il mio passato parlerà da solo e sbatterà contro il muro del silenzio. Il mio". Non ci resta che augurare a Sara Affi Fella di ritrovare la serenità perduta.