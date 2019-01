Annuncio

Di recente al Trono Over abbiamo visto il ritorno in studio di Sossio Aruta e Ursula. I due l’estate scorsa hanno partecipato a Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore. Dopo diverse peripezie, i due avevano deciso di lasciare il reality separati. Dopo qualche settimana, però, Sossio ha fatto di tutto per riconquistare il cuore di Ursula che inizialmente sembrava un po’ scettica. Adesso le cose tra i due sembrano andare bene, ma a mettere i bastoni tra le ruote ci ha pensato Giuliana Brasiello, che ha rilasciato delle dichiarazioni su Sossio Aruta.

Sossio Aruta attacca Giuliana Brasiello

Di recente Giliana Brasiello ha rilasciato un’intervista al sito Isaechia dove ha spiegato di essere stata cercata più volte da Sossio, anche durante la frequentazione con Ursula.

Anche di recente, secondo la Brasiello, Sossio avrebbe cercato un riavvicinamento sui social [VIDEO], chiedendole addirittura di tornare in studio a corteggiarlo. Inoltre, secondo Giuliana, la loro è una coppia finta in cui, in realtà, non c’è amore. Sossio Aruta, dopo essere rimasto in silenzio per molto tempo, ha deciso di commentare le dichiarazioni della Brasiello. L’ex cavaliere del Trono Over ha innanzitutto ammesso di essere rimasto molto deluso da Giuliana, visto che fino a poco tempo fa la considerava un’amica. Ma non solo. Aruta ci ha tenuto anche a precisare che, per lui, la Brasiello non è paragonabile a Ursula. ‘Tu sei stata una bella conoscenza, non rinnego nulla, ma l’amore vero è quello che provo ora per lei. Se ti ho nominato più volte e citato nel mio libro è stato solo per difendermi dalle accuse di essere falso con le donne’, queste le parole di Sossio che sembra essere sempre più innamorato di Ursula.

Uomini e Donne, Trono Over: Sossio si difende dalle accuse di Giuliana

Sossio Aruta ha voluto rispondere anche al discorso delle foto osè che avrebbe chiesto a Giuliana. L’ex cavaliere ha ammesso di avere altro a cui pensare, facendo notare anche alla Brasiello di essere decisamente ingrassata. Aruta ha definito Ursula l’amore, definendo Giuliana una semplice passione. Ha definito, poi, Ursula una donna di grande intelligenza e con una dignità che, a detta sua, Giuliana non ha. ‘Ti auguro di trovare un uomo che ti prenda, così sarai meno cattiva ed invidiosa’, questo l’augurio finale di Sossio a Giuliana [VIDEO]. Non ci resta che attendere per scoprire se ci sarà la replica della Brasiello.