Da un po' di tempo impazza sui social una questione molto delicata riguardante una delle coppie più amate di Uomini e donne, quella formata da Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due sono finiti nell'occhio del ciclone perché, secondo quanto affermato da Deianira Marzano, Cristian avrebbe tradito Tara con un'attrice di film per adulti. Alcuni hanno pensato si potesse trattare di Eva Henger, ormai lontana da quelle produzioni televisive da tempo. A difendere quest'ultima, è intervenuta proprio la moglie di Cristian.

Tara [VIDEO] ha affermato di essere in buoni rapporti con la Henger che risulterebbe estranea ai presunti tradimenti di Gallella.

L'ex corteggiatrice ha sottolineato di non aver bisogno, in questo momento della sua vita, di chi spara giudizi senza avere una conoscenza approfondita di tutto.

Nonostante le voci di presunti tradimenti ai suoi danni, Tara ha dimostrato di saper tenere testa alle critiche, esponendosi in prima persona sui social per far luce sull'accaduto. Vediamo cos'ha detto la ragazza a chi ha sostenuto che suo marito l'abbia tradita.

Tara afferma che non c'è stato alcun tradimento fisico da parte di Cristian

Tara Gabrieletto ha scritto sui social che non c'è stato alcun tradimento fisico da l'arte di suo marito, definito da lei 'co********', in quanto è stato "leggero" a usare "certe parole". In pratica Gallella, a detta di sua moglie, ha avuto solo contatti telefonici con la misteriosa attrice di film per adulti. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribadito che suo marito pagherà la sua leggerezza, ma ha confermato che l'amore tra loro è reciproco. La Gabrieletto ha affermato di non essere 'la classica donnetta che sbatte l' uomo fuori di casa e se ne va, ma di voler affrontare di petto i problemi, instaurando un dialogo.

Per l'ex corteggiatrice 'è umano sbagliare' ma anche perdonare, soprattutto quando c'è un matrimonio in ballo. I coniugi Gallella [VIDEO] hanno attraversato un momento problematico, fatto di dubbi, ma anche di soluzioni, per preservare il loro legame, nato sotto i riflettori di Uomini e Donne. La coppia ha dimostrato una ferrea volontà di superare gli ostacoli anche quando in puntata si è vociferato di presunti tradimenti da parte di Gallella. Tara, in quella circostanza, ha voluto accertarsi fino in fondo dell'accaduto, reagendo con calma ed intelligenza alle provocazioni di coloro che hanno tentato di insinuare in lei un dubbio.