Nelle ultime ore sta circolando un pettegolezzo molto delicato in merito ad una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, [VIDEO] ovvero Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due ragazzi, infatti, sono finiti nel mirino del Gossip a causa di una voce diffusa dall'influencer Deianira Marzano. Quest'ultima, qualche giorno fa, aveva rivelato che Cristian si sarebbe "intrattenuto" con una donna di sua conoscenza. La voce sul presunto tradimento di Cristian è divenuta virale nel giro di pochissimo tempo, al punto che l'intervento di Tara è stato inevitabile.

La ragazza, infatti, attraverso delle Instagram Stories, ancora visibili sul suo profilo: "Tara Gabrieletto", ha spiegato tutta la vicenda ed ha chiarito che il marito ha sbagliato e "ne pagherà le conseguenze".

Tara Gabrieletto rompe il silenzio: 'Cristian ha sbagliato'

Dopo tanto vociare, Tara ha deciso di rompere il silenzio in merito al [VIDEO]presunto tradimento di Cristian [VIDEO]. La ragazza, infatti, si è messa in contatto con la persona che ha diffuso la notizia e si è fatta dare tutte le informazioni del caso. In seguito ha avuto un chiarimento, dentro le quattro mura di casa, con suo marito e poi, finalmente, ha raccontato tutto. Tara ha esordito all'interno delle Instagram Stories proprio per affrontare la questione pubblicamente. La ragazza ha rivelato di aver appurato attentamente la vicenda con suo marito e di non poterlo difendere per la leggerezza commessa. Tuttavia, la Gabrieletto ha affermato che non ci sarebbe stato alcun tradimento vero e proprio, ma solo una "leggerezza" da parte del suo partner.

Ad ogni modo, come è giusto che sia, il ragazzo ne pagherà le conseguenze di tutto. Anzi, le sta già pagando. Pertanto, dovrà rimboccarsi le maniche e non commettere più errori simili.

Tara ha perdonato Cristian poiché non c'è stato un tradimento vero e proprio ma una "leggerezza"

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata molto categorica sulla vicenda ed ha ribadito, più di una volta, che non c'è stato alcun tradimento fisico. Per questo motivo ha ritenuto opportuno perdonare l'errore del suo Cristian Gallella. Tara Gabrieletto, tuttavia, ha lasciato segreta una parte della storia poiché ha ribadito l'importanza e la necessità di affrontare in privato determinate questioni. Essere un personaggio pubblico non implica il dover spiattellare sui social tutti i particolari della vita privata.