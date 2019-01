Annuncio

Annuncio

Una nuova puntata del trono over attende anche oggi 15 gennaio i tantissimi telespettatori del dating show di Maria De Filippi, a partire dalle 14,40 su canale 5. Stando alle anticipazioni, anche la puntata odierna sarà ricca di colpi di scena che animeranno lo studio di Uomini e donne, ancora in fibrillazione dopo la violenta lite tra Rocco e Gemma di ieri. Protagonisti di oggi Noel e Armando, i quali sono stati esclusi dal programma dopo l'ultima registrazione di dicembre.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 gennaio: Nicoletta e Riccardo sposi

In studio è presente Armando il quale racconterà la verità sul suo rapporto con Noel [VIDEO]. Animi accesi anche tra Tina e Angela, ancora una volta sotto accusa da parte degli opinionisti.

Advertisement

Trono over: Armando e Noel fuori da U&D, lui racconta la verità e chiede scusa

Le anticipazioni su quanto vedremo oggi a partire dalle 14,40 su canale 5, ci svelano che nello studio di Uomini e donne scoppia il caos dopo che si viene a sapere che Armando e Noel sono stati esclusi dal programma dopo l'ultima registrazione di dicembre. Tutto questo dopo che la redazione e la stessa Maria De Filippi, hanno visto una certa ambiguità nel loro rapporto, che i due tra l'altro, si sono rifiutati di spiegare. Sta di fatto che, come vedremo oggi, Armando manderà un filmato alla redazione, in cui svela la tresca con Noel, confessando come i due abbiano finto di non essersi mai incontrati, mentre invece si vedevano sia a casa di lui a Napoli che a casa di lei a Pescara. Una frequentazione tenuta nascosta per volere della stessa Noel, la quale secondo Armando, ha una relazione con un altro uomo al di fuori di Uomini e donne.

Advertisement

I migliori video del giorno

Al termine del video, fa il suo ingresso in puntata proprio il cavaliere napoletano, il quale chiede scusa a tutti ed in primis a Maria De Filippi [VIDEO] per aver violato le regole del programma.

Uomini e donne, puntata del 15 gennaio: Tina attacca nuovamente Angela

Nervi tesi nello studio di Uomini e donne dove, come abbiamo visto, ne succedono sempre di tutti i colori. Dopo la violenta lite intercorsa tra Gemma e Rocco nella puntata d ieri e dopo la rivelazione di Armando, è il turno di Tina che attacca nuovamente la dama Angela, accusata per l'ennesima volta di essere al trono over solo per trovare un 'uomo-bancomat', in quanto si è sempre mostrata interessata all'aspetto economico dei suoi corteggiatori. Accuse che la dama rispedisce a mittente, accusando a sua volta gli opinionisti di metterla in cattiva luce con i continui attacchi. Sarà Tina a chiedere a questo punto alla redazione, tutti i filmati in cui Angela sottolinea il lato economico dei cavalieri. Non resta che attendere per scoprire cosa verrà montato dalla regia di Uomini e donne. Restiamo dunque in attesa di una nuova puntata del trono over, dove sicuramente non mancheranno come sempre i colpi di scena.