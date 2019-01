Annuncio

Le recenti trame della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda dal 21 ottobre 1996 [VIDEO] hanno visto sempre più al centro delle attenzioni il personaggio di Alberto. Quest'ultimo è uscito dal carcere ed ha intenzione di vendicare il male subito dai suoi "avversari" che hanno accettato di restare in silenzio dopo aver stretto un patto con Vera, reale omicida della zia Veronica. L'avvocato è rimasto in prigione per un tempo maggiore subendo una grave ingiustizia che vuole ricordare per farla pagare a Marina e Roberto con l'intento di tornare a capo dei Cantieri che hanno rappresentato il suo passato.

Inoltre, Valerio è stato protagonista di una pesante lite con l'amico d'infanzia in quanto il padre di Vera ha deciso di togliere il mandato legale ad Alberto dopo aver capito la colpevolezza della figlia.

Il fratello di Veronica, però, è riuscito a farsi perdonare da Alberto dopo averlo ospitato nella sua casa e offrendogli un ruolo di spicco all'interno delle imprese Viscardi, delle quali Valerio è l'erede unico. Questa decisione ha consolidato l'amicizia tra Valerio e Alberto, anche se quest'ultimo avrebbe voluto far togliere il ruolo di amministratore delegato a Roberto.

Le preoccupanti condizioni di salute di Ferri

Il Viscardi ha deciso di confermare Roberto in quanto il padre di Filippo ha fatto un buon lavoro ma ha costretto Ferri a cedere alle sue richieste, tra cui spicca quella di dare un ruolo di rilievo ad Alberto. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda il 22 gennaio rivelano che lo stress degli ultimi tempi ha avuto un'influenza negativa su Roberto le cui condizioni di salute creano preoccupazione intorno ai familiari.

L'imprenditore partenopeo è stato portato in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento cardiaco, ma i medici devono fare le proprie valutazioni. Roberto si trova costretto a lottare tra la vita e la morte mentre Alberto finge di essere in ansia per il suo rivale dimostrando di essere pronto a tutto pur di ottenere giustizia.

Rossella parla con Patrizio

Rossella continua a fare i conti con i dubbi per il modo in cui ha trattato Patrizio, al quale ha spiegato di non essere più innamorata di lui. La figlia di Silvia si sente in colpa e ha un confronto con Diego che spinge la ragazza a incontrare nuovamente l'ex fidanzato in modo da indirizzarlo verso la strada giusta. Infine, Michele decide di parlare in radio rispetto a quanto successo con gli studenti [VIDEO]e il giornalista spera di poter ricevere l'appoggio di Scheggia.