Advertisement

Advertisement

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nella settimana che andrà dal 13 al 18 gennaio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui i più affezionati telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il ritorno a sorpresa [VIDEO]di Patrizio a Palazzo dal Piemonte; questi si imbatterà in una situazione tutt’altro che piacevole. Mariella invece sorprenderà Guido in compagnia di Assunta e, non conoscendo i reali motivi della loro vicinanza, comincerà a temere il peggio.

Leggi anche Difficile 2018 per Elisa Isoardi: il ricordo del tumore e la fine con Salvini

Non mancherà l’attenzione sugli atri personaggi, che saranno investiti anch’essi da importanti cambiamenti, primo tra tutti il ritorno ai cantieri di Alberto che causerà non pochi problemi a Ferri e Marina.

Advertisement

Roberto accetta la richiesta di Valerio

Al termine della sofferta riunione ai vertici delle imprese Viscardi, Roberto riesce ad essere riconfermato come direttore generale ma, per ottenere la prestigiosa nomina a cui ambiva tanto, ha dovuto accettare una scomoda richiesta di Valerio. Mariella scorge Guido in compagnia della sua ex moglie Assunta e reagisce in maniera negativa cominciando a temere il peggio.

Marina impotente

Marina, dopo aver saputo la notizia dell’imminente ingresso di Alberto Palladini ai cantieri, scopre con rammarico di non essere nella posizione adatta per impedire il suo ritorno. A casa Poggi finalmente cominciano i lavori di ristrutturazione e di divisione della casa di Renato.

Patrizio torna a casa

Patrizio, stanco della distanza tra lui e Rossella, decide di presentarsi a sorpresa a Palazzo per farla felice, ignaro dei tormenti che la ragazza sta affrontando a causa della sua difficile e imbarazzante [VIDEO]situazione con Diego.

Advertisement

Nonostante i continui sospetti di Giulia, Adele continua a negare in maniera perseverante di avere dei seri problemi con suo marito Manlio.

Rossella in crisi

L'arrivo a sorpresa di Patrizio a Napoli scombussola del tutto i pensieri e le convinzioni di Rossella che si mostra indecisa nel rivelare o meno al ragazzo i suoi trascorsi con suo fratello Diego. Serena Cirillo si prepara a fare il test del DNA per proseguire la sua battaglia per ottenere l’eredità di Gigi Dal Colle. Franco Boschi, dopo un piccolo infortunio avvenuto sulla neve, comincia a temere di aver perso il suo ruolo di super papà infallibile con sua figlia Bianca.

Roberto in serio pericolo

Roberto Ferri persiste nel tormentarsi per Vera e, sovraccarico di lavoro, si stressa ulteriormente per cercare di frenare una brusca discussione tra Marina e Alberto, mettendo in serio pericolo la sua salute. Diego Giordano riesce a riportare suo fratello Patrizio a casa, dopo lo shock della fine della sua storia con Rossella, che però continua ad apparire molto turbato. Boschi in crisi per non essere più "il mito" di sua figlia Bianca, coglie al volo un'occasione per riscattarsi agli occhi della bambina.