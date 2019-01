Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Tre, Un posto al sole, in onda sul piccolo schermo dal 1996 [VIDEO] e capace d'incuriosire milioni di telespettatori italiani. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Elena, una donna che non riesce a trovare la dovuta stabilità nella sua vita privata, sebbene la figlia di Marina pensi di aver trovato l'uomo ideale per lei. Si tratta di Valerio ma nuovi scombussolamenti sono pronti ad aumentare le difficoltà per il Viscardi.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano il ritorno al passato nella vita di Valerio. Parliamo di Simona, ex moglie del fratello di Veronica: la donna arriva a Napoli con l'intento di recuperare il rapporto con Vera, dopo essere venuta a conoscenza della schizofrenia di cui soffre la figlia.

Il ritorno di Simona potrebbe riservare qualcosa di inaspettato, in quanto si è presentata proprio nel momento in cui Valerio ha ereditato le imprese.

Elena scopre di essere incinta

Nel frattempo Elena accusa un malore che le permette di apprendere una notizia inaspettata: la donna scopre di essere in dolce attesa e questa verità dovrebbe cambiare la vita di Valerio. La donna, però, non riesce a rendere nota la novità al Viscardi in quanto l'uomo si trova alle prese con il confronto con Simona. Michele, invece, vive un momento di solitudine. L'uomo crede di non essere supportato da Scheggia che l'ha messo alla porta costringendolo a seguire le direttive, in caso contrario sarà costretto a lasciare la radio. Un nuovo video, però, potrebbe mettere le cose a posto dimostrando l'innocenza del marito di Silvia: l'uomo rischia di perdere la propria reputazione di giornalista stimato, a causa di giovani studenti pronti a denigrare un insegnante.

Roberto vorrebbe incontrare Vera in carcere ma è dubbioso

Intanto Elena si sente esclusa dalla vita di Valerio, messo sempre di più alle strette dall'arrivo di Simona. Michele viene a sapere del gesto di ribellione di un amico di Mimmo. Il Saviani non vuole perdersi d'animo, andando avanti lungo la strada della verità; Renato e Raffaele, dal canto loro sono protagonisti di uno scontro che rende più difficile la loro convivenza. Roberto vorrebbe incontrare Vera in carcere mentre Franco viene aggiornato da Niko riguardo alla situazione di Prisco. Infine Elena annuncia la notizia della gravidanza ad Alice [VIDEO]nella speranza che possano migliorare i rapporti con Valerio.