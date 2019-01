Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 4 all’8 febbraio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Primo tra tutti la reazione negativa di Valerio Viscardi alla scoperta dell’inaspettata gravidanza della Giordano che getterà Elena nello sconforto. Si scoprirà anche il lato oscuro di Alberto Palladini , legato da vicende passate con Simona, la mamma di Vera. Anche Franco sarà al centro delle scene a causa del suo turbamento successivo alla notizia della concessione dei domiciliari a Gaetano Prisco.

Anche Vittorio e Anita torneranno a far parlare di loro e dei loro continui tira e molla.

Diego e Beatrice si riavvicinano

Elena continua a tenere nascosta a Valerio la notizia della gravidanza mentre l’uomo si ritrova costretto a fronteggiare le pressioni della sua ex. [VIDEO] Ma quando la donna decide di parlargli, la sua reazione non è delle migliori.

Diego e Beatrice cercano in ogni modo di recuperare il loro rapporto ma, nonostante gli sforzi, le tensioni tra loro continuano a persistere. Filippo scopre che per lui e sua moglie si preannunciano tempi duri.

Valerio contro Simona

Elena Giordano resta molto delusa dalla reazione del suo compagno alla scoperta dell’arrivo di un bambino. Valerio infatti appare preso solo dalla vicenda che riguarda Vera e tenta in ogni modo di impedire l’incontro tra Simona e sua figlia. Rossella dopo i vari accadimenti nella sua vita sentimentale, si accinge a prepararsi per sostenere un esame piuttosto complicato; spronato da Bea, Diego riprova a dare uno slancio alla propria carriera. Resasi conto del fatto che Serena e Filippo sono in procinto di sottrarsi alla maniacale precisione di Renato Poggi, Ping fa una contromossa.

Alex tra Anita e Vittorio

Mentre Valerio cerca in ogni modo di ricostruire la sua vita, Alberto si prepara a sua insaputa ad affrontare un importante incontro. Franco Boschi, in difficoltà nel dividersi tra la palestra e il garage, comincia a rimpiangere la sua vecchia vita da coach nella palestra di pugilato che Gaetano Prisco gli ha strappato. Alex sotto pressione a causa del difficile ruolo affidatole da Anita di condurre il doppiogioco con Vittorio, finisce per cadere in un momento di debolezza.

Grazie all’aiuto di Alex, Vittorio riesce a prendersi la sua rivincita su Anita ripagandola allo stesso modo, ottenendo però un risultato del tutto inaspettato. Si scopre con sorpresa che Alberto Palladini, in passato, è stato coinvolto nei comportamenti di Simona, l’ex di Valerio [VIDEO], proprio quando Elena insieme a Marina si mostra indecisa nel decidere se portare o meno avanti la sua gravidanza. Gaetano Prisco viene colpito da un malore che aggrava le sue condizioni.

In seguito al malore, Prisco riesce ad ottenere gli arresti domiciliari e la notizia provoca un forte turbamento in Franco.

Grazie alla presenza di Susanna, tra Adele e suo marito il clima si fa più sereno, ma Giulia Poggi continua a nutrire forti dei dubbi. Alex sconvolta dopo aver visto Anita e Vittorio travolti dalla passione, si ritrova costretta dinnanzi al ragazzo ad affrontare uno scomodo interrogativo di Anita.