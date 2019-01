Annuncio

Sorpresa per i telespettatori di Una vita che ieri 16 gennaio si sono trovati improvvisamente catapultati in avanti, con una trama che faticavano a capire. Samuel, che avrebbe dovuto trovarsi ancora in ospedale, in realtà era già stato dimesso ed Olga era già una presenza costante nelle trame della telenovela spagnola, comparsa come se fosse un personaggio già ben conosciuto. Le segnalazioni riguardanti questa trama, che non aveva nulla a che vedere con quanto trasmesso la sera prima su Rete 4 [VIDEO], hanno cominciato a rimbalzare nei social network, nelle varie pagine dedicate ad Acacias 38.

Cos'è accaduto nella programmazione di Una Vita? Non è stato molto difficile rispondere a tale quesito: Mediaset ha trasmesso la puntata sbagliata, saltando diversi episodi e mandando in onda ciò che avrebbe dovuto essere previsto per la prossima settimana.

Insieme a tante proteste, per avere anticipato di punto in bianco delle trame tanto avvincenti, l'inevitabile domanda ha riguardato le sorti della puntata cancellata per errore: i fan avrebbero potuto vederla prima o poi? Ecco di seguito la decisione presa da Canale 5.

Oggi in onda la puntata giusta di Una Vita

Nelle ore successive alla trasmissione errata di Una Vita nella giornata di ieri 16 gennaio, Mediaset Play ha pubblicato l'episodio giusto, permettendo così ai telespettatori di mettersi subito al passo con la trama. A distanza di poche ore, però, tale video è stato rimosso dal Biscione e attualmente l'ultima puntata scaricabile è quella del 15 gennaio. Il motivo di tale cancellazione è stato presto chiarito, come riporta la stessa Guida Tv di Canale 5. Mediaset ha deciso di rimediare subito all'errore trasmettendo oggi 17 gennaio la puntata che avrebbe dovuto andare in onda ieri.

È sufficiente leggere le anticipazioni pubblicate nella pagina ufficiale dei programmi del Biscione per capire che si tratta della trama prevista nella giornata di ieri. Si tratta di un passo indietro che i fan hanno accolto positivamente, sebbene ancora delusi per essere stati catapultati improvvisamente troppo in avanti, scoprendo così delle trame che avrebbero voluto apprendere solo a tempo debito.

Anticipazioni Una Vita: i dubbi di Fabiana

Avrebbe dovuto essere trasmessa ieri 16 gennaio, ma i telespettatori di Una Vita potranno vedere oggi pomeriggio la puntata in cui l'operazione di Samuel tornerà ad essere grande protagonista. Diego e Blanca, in gran pena per l'esito dell'intervento, verranno raggiunti dal dottor Quiles che chiederà di parlare con loro prima di accompagnarli direttamente nella stanza del paziente. Nel frattempo, Ursula comincerà a credere alle dicerie riguardanti il ritorno di Cayetana nel quartiere e cercherà di scoprire qualche dettaglio in più da Ursula in merito alla veridicità di tali notizie.

Otterrà le risposte che andrà cercando? In attesa di scoprire gli ulteriori sviluppi del caso, vi ricordiamo che risulta confermata anche la puntata di Una Vita prevista per domenica 20 gennaio, proprio come accaduto le scorse settimane [VIDEO].