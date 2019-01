Annuncio

Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap iberica Una vita ci svelano che un nuovo scandalo sta per investire gli abitanti di Acacias 38 [VIDEO] e che riguarderà donna Susana e Simon Gayarre. Il colonnello Valverde, infatti, con uno stratagemma svelerà a tutti che in realtà Simon è il figlio segreto della sarta, che come vedremo sarà costretta a rifugiarsi in sartoria per sfuggire ai pettegolezzi dei vicini. Ricordiamo, inoltre, che l'appuntamento con la telenovela, ideata da Aurora Guerra, è come sempre alle 14,10 su Canale 5, mentre l'appuntamento domenicale vede la messa in onda di una puntata doppia a partire dalle 14,30.

Anticipazioni Una Vita: Arturo svela il segreto di Simon a tutti gli abitanti di Acacias

Già da tempo abbiamo visto come non corra buon sangue tra Simon e il colonnello Arturo Valverde, il quale ha tentato in tutti i modi di separare l'ex maggiordomo dalla figlia Elvira.

Dopo che Gayarre sembrava aver dato un taglio con la Valverde, dedicandosi esclusivamente alla moglie Adela, sembrava che il colonnello si fosse messo l'animo in pace, ma così non sarà. Dalle anticipazioni, infatti, emerge che, nei prossimi episodi di Una Vita, Arturo, con uno stratagemma, cercherà di vendicarsi di Simon, reo a suo dire, di aver disonorato la sua unica figlia. Il colonnello inviterà tutto il quartiere di Acacias ad uno spettacolo di burattini, ma ben presto ci si accorgerà che la storia raccontata non è altro che quella vera di donna Susana e Simon. Tutta Acacias si renderà conto che donna Susana e Simon sono madre e figlio [VIDEO], creando uno scandalo che sarà sulla bocca di tutti.

Trame Una Vita: Simon è figlio di donna Susana, scandalo ad Acacias

Il segreto svelato da Arturo creerà un certo scompiglio nel quartiere, dato che gli unici a sapere che Simon è il figlio della sarta, oltre agli interessati, erano Elvira ed Adela.

Donna Susana, sconvolta dalla rivelazione del colonnello, si rifugerà in sartoria, cercando di sfuggire alle malelingue, mentre Simon si convincerà del fatto che sia stata proprio Elvira a svelare Il Segreto al padre. Non sa che, invece, Arturo è venuto a conoscenza del fatto ascoltando una conversazione tra lui e la madre. Cosa succederà ora ad Acacias dopo lo scandalo?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Una Vita per scoprire insieme come si evolverà questa delicata vicenda che vede un nuovo scandalo abbattersi nel quartiere della cittadina spagnola