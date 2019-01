Annuncio

Nuovo appuntamento con le anticipazioni spagnole della soap Una vita relative alle puntate 932-938, attualmente in onda nella penisola iberica e le cui trame sono ricche di drammi, colpi di scena ed intriganti situazioni. Gli spoiler confermano che Telmo accusa il priore Espineira di essere l'assassino di Frate Guillermo mentre Mendez ritiene che sia Ursula la responsabile dell'omicidio. Egli interroga Fabiana, che conosce le vere proprietà di alcune erbe da lei stessa fornite alla Dicenta.

Lucia e Samuel continuano a preparare le loro nozze ma, quando la giovane chiede al suo promesso sposo di rimandare il matrimonio fino a quando Celia non sarà guarita e potrà parteciparvi, l'Alday gli rivela che non intende ascoltarla ed allungare i tempi.

Trini intanto non viene ricevuta dalla sua amica Celia che è ancora arrabbiata con lei per aver causato involontariamente il suo aborto. Inoltre, la Alvarez Hermoso invidia la Crespo che è in dolce attesa.

Telmo accusa Espineira dell'omicidio del suo mentore

Mendez sta indagando per scoprire l'assassino di Frate Guillermo. Egli interroga Fabiana perchè vuole sapere dalla domestica se alcune erbe, da lei date ad Ursula, avrebbero potuto far dormire quest'ultima molto profondamente proprio quando il religioso veniva assassinato. E' infatti questo l'alibi della Dicenta. Padre Telmo accusa Espineira della morte del suo mentore. Il priore fa però un gesto sorprendente, inviando una corona di fiori al funerale del frate. Mendez interroga il parroco per capire quali siano i motivi che lo spingono ad accusare il priore.

Il poliziotto gli confida poi che, secondo lui, ad uccidere il religioso è stata Ursula. Intanto Inigo sta pensando di annullare l'accordo che aveva preso con il pugile Tito e si preoccupa molto quando apprende che l'uomo è stato visto impegnarsi in combattimenti clandestini in un altro quartiere. Susana realizza la promessa fatta alla Vergine: le condizioni di suo nipote - figlio di Simon ed Elvira - migliorano. Trini cerca invano di essere accolta in casa da Celia ma quest'ultima non vuole incontrala. Felipe intanto torna a casa e Lolita [VIDEO]gli racconta tutto ciò che è successo durante la sua assenza, cioè che sua moglie ha perso il bambino che portava in grembo per aiutare la Crespo, alla quale l'avvocato intima allora di rimanere lontana dalla sua consorte.

Lucia abbandona Samuel all'altare

Mendez interroga Telmo per capire per quale motivo egli accusi Espineira della morte del Frate. Il poliziotto poi si reca dal priore ma non riesce a comprendere il senso del suo discorso.

Intanto Agustina è tormentata perchè sa qualcosa che non può dire sulla morte di Frate Guillermo e che Ursula, arrestata per questo delitto, è innocente. Celia e Fabiana hanno però raccontato al commissario di averla vista discutere con il religioso poco prima che egli venisse ucciso.

A sorpresa, appare ad calle Acacias padre Bartolomè, un vecchio amico del frate al quale Telmo giura che vendicherà la morte del suo mentore. Inoltre, il parroco gli confessa di aver deciso di spogliarsi degli abiti talari perchè il suo amore per Lucia supera ora quello per Dio. Prima delle nozze, Telmo va a trovare Lucia, trovandola intenta a prepararsi per il matrimonio. Egli la saluta e se ne va senza dirle nulla delle sue intenzioni di vestire nuovamente abiti civili. Le nozze vengono poi celebrate in un eremo isolato ed apparentemente, senza intoppi. Telmo assiste di nascosto alla cerimonia in abiti civili. Al momento del si, Lucia [VIDEO]abbandona Samuel all'altare, rifiutando di sposarlo. L'Alday si infuria e maltratta Lucia pubblicamente.