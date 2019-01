Annuncio

Le anticipazioni delle puntate di Una vita, in onda da domenica 3 a venerdì 8 febbraio, svelano che Maria Luisa dirà a Lolita che Antonito ha rinunciato ad un incarico pur di stare con lei. A questo punto la serva farà una dichiarazione d'amore al giovane davanti a tutta Acacias 38. Diego, intanto, obbligherà Ursula a raccontare la verità su Olga durante l'omaggio a Jaime Alday.

Una Vita: Felipe ritorna ad Acacias 38

Dagli spoiler di Una Vita si evince che Ursula si accorgerà che la Tiara Reale è scomparsa nel nulla tanto che Diego incolperà Olga del furto mentre Samuel risulterà scettico.

Intanto Blanca rivelerà a Leonor di non sapere di chi sia incinta. Successivamente Felipe sarà dimesso dall'ospedale ed interverrà alla festa di Rosina. Proprio quest'ultima scoprirà di essere entrata in menopausa e finirà per cacciare tutti gli invitati compreso suo marito Liberto.

Dall'altro canto Ursula sarà accusata di negligenza dalla marchesa di Urrutia. A tal riguardo Samuel scoprirà che la tiara sta per essere rivenduta. In sartoria la curia del Vaticano commissionerà ad Adela e Donna Susana la creazione del manto per la Vergine mentre Maria Luisa sarà rimproverata aspramente da Antonito per avergli messo i bastoni tra le ruote con Lolita. A questo punto interverrà Ramon che farà da paciere tra i due fratelli.

Samuel, nel frattempo, scoprirà che il ladro è una bambina e deciderà di non denunciarla per il furto. Infatti le regalerà dei soldi per procurarsi da mangiare. Intanto Elvira tenterà di allontanare Adela e la suocera da Acacias 38 in quanto vuole stare da sola con Simon. Infine Rosina prenderà assai male la mancata gestazione tanto da allontanarsi sempre di più da Liberto.

Antonito chiede la mano di Lolita

Le trame de Il Segreto svelano che Ursula noterà che Blanca accusa degli strani malesseri tanto da ordinare a Carmen di spiare le sue mosse. In seguito Blanca confesserà a Leonor di aver deciso di crescere il figlio insieme a suo marito Samuel. Alla Deliciosa Antonito riceverà il primo stipendio che spenderà per l'acquisto di un anello di fidanzamento per Lolita, piuttosto che per ripianare i debiti con Ramon.

I seguaci della soap opera scopriranno che il piano di Elvira fallirà, in quanto Gayarre si proporrà di accompagnare Adela e Susana a Salamanca. La vecchia istitutrice, intanto, scoprirà che la figlia aspetta un bebè ed organizzerà una festa per comunicare la lieta novella ai fratelli Alday.

Liberto sarà preoccupato per la salute della moglie mentre Antonito chiederà la mano di Lolita davanti al padre. In soffitta i domestici regaleranno a Servante un biglietto per raggiungere Paciencia a Cuba mentre Antonito conoscerà Belarmino. Infine Simon scoprirà il piano di Elvira grazie a Celia mentre Rosina intenderà separarsi da Liberto.