Dopo la pausa natalizia è tornato in onda su Canale 5 il dating show di Maria De Filippi Uomini e donne e subito sono ricominciate anche le polemiche che questa volta riguardano Gianni Sperti, uno degli opinionisti storici del programma insieme a Tina Cipollari. L'ex ballerino di Amici, si è presentato in video con un nuovo look, senza barba, un cambiamento che sembra aver evidenziato alcuni cambiamenti nel suo volto, come testimoniato dai commenti che sono piovuti sui social e che accusano l'opinionista di essere ricorso a qualche ritocchino estetico [VIDEO].

I fan di U&D contro il nuovo look di Gianni Sperti

Lunedì 7 gennaio 2019 è tornato sugli schermi di Canale 5 il seguitissimo programma di Maria De Filippi e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il nuovo look di Gianni Sperti, presentatosi in video senza barba.

I fan della trasmissione, sempre molto attenti a tutto ciò che accade nello studio della De Filippi, hanno notato alcune stranezze sul volto dell'opinionista che, a loro dire, sarebbe ricorso a qualche ritocchino estetico. Dai commenti piovuti sui social, in molti pensano che si sia gonfiato le labbra e sia ricorso al lifting per eliminare qualche ruga dal viso. Sembra che il nuovo look di Gianni non sia per niente piaciuto ai telespettatori, i quali si sono riversati in massa sui social esprimendo commenti non proprio lusinghieri e dove sono volati persino insulti verso l'ex ballerino di Amici. [VIDEO]

Sperti, commenti al vetriolo e insulti sui social: 'Ma che hai fatto, sei un mostro'

"Ma che hai fatto alle labbra, sei un mostro" si chiedono in molti su Instagram, dopo aver visto la prima puntata del 2019 di Uomini e donne, dove Gianni Sperti appare in video senza barba.

Critiche pesantissime verso l'opinionista, che ha poi pubblicato sui social alcuni dei commenti più velenosi e che forse lo hanno offeso. Anche l'altra opinionista di Uomini e donne Tina Cipollari è stata presa di mira ed anche per lei le critiche riguardano un presunto lifting al viso che la fa apparire ringiovanita rispetto alle precedenti puntate. Ritocchino o meno, resta il fatto che Gianni Sperti e Tina Cipollari sono da anni la colonna portante del dating show di Maria De Filippi dove, tra siparietti comici e commenti, destano nel bene e nel male l'interesse del pubblico.

Dopo gli insulti e le polemiche, non resta che attendere per scoprire se Gianni deciderà di far crescere nuovamente la barba e cambiare nuovamente look, in modo da mettere a tacere le velenose polemiche di questi giorni.