Uomini e Donne [VIDEO], programma ideato e condotto da Maria De Filippi, è attualmente uno dei più seguiti su Canale 5. Gli attuali tronisti, ossia Ivan Gonzalez, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, fanno compagnia con le loro storie ogni giorno a milioni di telespettatori. Nelle ultime ore, sta circolando sul web una notizia relativa proprio allo stato di salute di uno di loro. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni che, nelle scorse ore, è stato avvistato in ospedale con tanto di stampelle.

Luigi in ospedale

Nel dettaglio, vi segnaliamo che questo pomeriggio il sito vicolodellenews ha annunciato in anteprima che il tronista Luigi Mastroianni, nelle scorse ore, ha dovuto fare ricorso a cure mediche in ospedale per ragioni ancora ignote.

Il giovane, infatti, è stato avvistato e fotografato mentre lasciava il reparto di ortopedia in stampelle insieme ad alcuni suoi amici. Ad avvistarlo sono stati alcuni fan che si trovavano anch'essi in ospedale per motivi personali. Nella foto in questione, Luigi non sembrava eccessivamente sofferente, particolare che potrebbe aiutare a capire l'entità del danno subito dal tronista. Se il giovane, infatti, si fosse rotto una gamba o avesse subito una frattura, non potrebbe di certo camminare così facilmente senza gesso o tutore. Per questo è facile intuire che forse Luigi è stato costretto a recarsi in ospedale soltanto per una contusione o qualcosa di simile.

Il trono

Va detto che nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, a Luigi è stato dedicato veramente poco spazio a causa soprattutto della scelta improvvisa di Andrea Cerioli [VIDEO] e delle sceneggiate organizzate da Lorenzo Riccardi.

Nonostante questo, il siciliano sta proseguendo lo stesso le sue frequentazioni con le corteggiatrici, Giorgia Iarrera e Irene Capuano. Con la prima, il Mastroianni ha avuto molto da ridire nelle ultime puntate, mentre con la seconda sembra essere finalmente ritornato il sereno dopo settimane e settimane di liti e incomprensioni. Addirittura, nelle ultime registrazioni i due si sono anche baciati in esterna per la gioia dei numerosi fan della coppia che attendevano con ansia quel momento. A dire il vero, è stato proprio il bacio fra Luigi ed Irene a far nascere le prime incomprensioni fra il tronista e Giorgia Ierrera. Quest'ultima, infatti, è stata accusata in studio di non avere avuto nessuna reazione alla vista del bacio e di non aver rimproverato Luigi per averlo fatto, mostrando così pochissima gelosia nei suoi confronti.