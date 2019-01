Annuncio

Non sono certo mancati gli argomenti degni di nota nella puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 30 gennaio. In essa, il quartetto formato da Pamela, Roberta, Stefano e Riccardo ha discusso a lungo, scambiandosi l'una e l'altra accusa anche se alla fine l'amore è sembrato trionfare, almeno per il momento. Molto attesa era anche la parte dedicata ad Angela Di Iorio, la dama che nelle ultime settimane sta facendo discutere per gli scontri con Tina Cipollari e Gianni Sperti e non solo.

I fan del Trono Over si chiedevano se Angela sarebbe tornata in studio [VIDEO] dopo il precedente appuntamento durante il quale aveva minacciato di abbandonare. E non soltanto ieri la dama era presente ma ha anche avuto modo di conoscere un cavaliere che ha attirato la sua attenzione: si tratta di Beniamino, un settantenne abruzzese che sembrerebbe avere le caratteristiche che Angela cerca.

Ma una sua frase non è andata giù al popolo del web.

Uomini e donne: Angela accetta di conoscere Beniamino

La puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne di ieri ha sancito il ritorno di Angela Di Iorio, accolta come abitudine dalle battute ironiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama si è seduta al centro dello studio e ha potuto fare la conoscenza di un cavaliere giunto per corteggiarla. Maria De Filippi ha annunciato l'ingresso di Beniamino [VIDEO], un ex imprenditore arrivato a Roma dall'Abruzzo, grande appassionato di burraco e soprattutto di viaggi. L'uomo ha spiegato di essersi sposato a 17 anni, di essere vedovo e di avere oramai dei figli grandi che gli hanno anche dato degli splendidi nipotini. Proprio per questo intendere godersi al meglio la vita, magari al fianco di una donna che abbia le sue stesse passioni.

I migliori video del giorno

Beniamino si è detto disposto a soddisfare i desideri della dama, che a sua volta ha accettato di ballare insieme a lui al centro dello studio. La Di Iorio ha accettato di dare il suo numero all'uomo e di conoscerlo meglio per capire se davvero possa essere la persona giusta.

Le polemiche dei social network

Angela Di Iorio è spesso al centro di discussioni all'interno dei social network con il pubblico di Uomini e donne diviso nei suoi confronti: c'è chi ritiene che sia una delle poche persone sincere, pronta a dire sempre quello che pensa, e chi invece la definisce un'arrivista. E se da un lato sembra che i suoi fan stiano crescendo giorno dopo giorno, dall'altro la polemica ieri si è concentrata anche su alcune dichiarazioni di Beniamino. L'uomo si è presentato affermando di "essersi fatto da solo" e di essere partito dall'Abruzzo con la classica valigia di cartone in mano per trasferirsi a Roma. E qui è arrivata quella dichiarazione che a molti non è piaciuta: "Vengo dal niente perché ho origini abruzzesi".

Si tratta di una frase che, a dire di molti utenti dei social network, sembrerebbe sottolineare la povertà degli abitanti della regione, che invece non ha nulla da invidiare agli altri italiani. "E cosa c'entra l'Abruzzo?" ha scritto qualche utente, oppure: "Perché, chi è abruzzese viene dal niente?". Parole che non mettono di certo in buona luce il nuovo cavaliere di Uomini e donne, in attesa che siano i fatti e soprattutto i suoi incontri con Angela a farlo conoscere meglio ai telespettatori.