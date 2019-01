Advertisement

Gemma Galgani è sempre al centro del gossip. Questa volta ci è finita a causa di pesanti offese fatte proprio dal suo ex Rocco Fardella. Il cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e donne ha accusato la dama di essere in studio solo per le telecamere e di aver intrapreso una relazione con lui solo per stare al centro con i riflettori puntati addosso. Parole che hanno naturalmente colpito molto la Galgani che si è sentita ferita da tali attacchi assolutamente inaspettati.

Le pesanti offese di Rocco Fardella contro Gemma Galgani

Uomini e Donne non ha ancora riaperto i battenti eppure gli animi sono già molto agitati. [VIDEO] Secondo alcune anticipazioni in merito alle registrazioni svolte in questi giorni, infatti, pare che Gemma sia tornata nuovamente single. Dopo un tentativo di riavvicinamento con Rocco, con tanto di piacevoli esterne e baci appassionati, i due si sono allontanati nuovamente dopo alcune offese mosse da Rocco. Quest'ultimo, infatti, ha sbottato contro la dama, accusandola di essere falsa e di essere lì solo per scopi personali e non per cercare realmente l'amore.

Queste sono accuse che anche l'opinionista Tina Cipollari ha sempre rivolto alla sua rivale. Proprio per questo, durante la registrazione del 4 gennaio, l'opinionista non ha potuto fare a meno di schierarsi a favore del cavaliere. Nel frattempo, la discussione si è protratta per le lunghe al punto da arrivare a dare luogo ai soliti siparietti infuocati tipici del programma di Maria De Filippi.

I post su Instagram pubblicati da Gemma

Dopo tutto quello che è accaduto, Gemma ha pubblicato anche dei su Instagram alquanto criptici [VIDEO] che forse si riferiscono proprio a quello che è accaduto con Rocco in studio (i post in questione, infatti, sono apparsi subito dopo le registrazioni della trasmissione). Nei vari post si legge, ad esempio 'Quando i miei sogni sono solo un batticuore' o ancora 'Domani è un altro giorno'.

Insomma, la Galgani sembra sia pronta a voltare pagina e affrontare questo 2019 come una donna single, pronta alla ricerca dell'amore tanto agognato. Che questo sia l'anno buono per la dama torinese per trovare la sua dolce metà? Staremo a vedere cosa succederà. Nel frattempo, oggi c'è l'appuntamento alle 14.45 su Canale 5, con il ritorno del trono over di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere per scoprire nel dettaglio cosa accadrà nella prima puntata del 2019.