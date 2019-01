Annuncio

A sorpresa, nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne effettuata lo scorso 12 gennaio, Andrea Cerioli ha effettuato la sua scelta ed è uscito dal programma di Maria De Filippi con Arianna. Una decisione che ha anticipato la registrazione delle scelte che andranno in onda nella versione serale di Uomini e donne, come da accordi con la produzione e che è sembrata a molti piuttosto affrettata. Della stessa opinione anche Gianni Sperti che, come ci riportano le anticipazioni, ha accusato i due protagonisti di essersi messi d'accordo, mettendo in discussione [VIDEO]l'autenticità del trono di Cerioli.

Anticipazioni Uomini e donne: la scelta di Cerioli è Arianna

Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', molti colpi di scena hanno caratterizzato l'ultima registrazione del trono classico dello scorso 12 gennaio, dove come vedremo uno dei tronisti ha effettuato a sorpresa la sua scelta [VIDEO].

Stiamo parlando di Andrea Cerioli, il quale non ha rispettato gli accordi con la produzione e ha anticipato la sua uscita dal programma, senza attendere la registrazione delle puntate serali di U&D. Come ci riportano gli spoiler infatti, Cerioli ha scelto di uscire dagli studi televisivi con Arianna, suscitando non poche polemiche e dubbi soprattutto in Gianni Sperti.

Gianni Sperti accusa Andrea e Arianna: 'Eravate d'accordo'

Niente party di fidanzamento e niente castello dunque per Andrea Cerioli che ha affrettato la sua scelta decidendo di uscire anticipatamente con Arianna. Le anticipazioni su quanto accaduto nell'ultima registrazione di Uomini e donne, ci rivelano non solo lo stupore del pubblico in studio, ma anche l'attacco di Gianni Sperti al tronista ed alla sua corteggiatrice. L'opinionista infatti, vista la tranquillità mostrata da Arianna in puntata, ha manifestato tutti i suoi dubbi e ha attaccato la ragazza [VIDEO]accusandola di essersi messa d'accordo con Andrea.

Ma non solo, perché Sperti ha messo in dubbio anche l'autenticità del percorso di Cerioli il quale, come vedremo, incurante del pensiero dell'opinionista, si è poi ritrovato con Arianna sotto la cascata di petali rossi al centro dello studio di Maria De Filippi. Tutto ciò lo vedremo in onda a breve, a partire dalle 14:40 su Canale 5, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo tronista ad effettuare la sua scelta e che come anticipato, vedremo nelle tanto attese puntate serali di Uomini e donne.