Annuncio

Annuncio

Angela Di Iorio continua ad essere nel mirino degli opinionisti di Uomini e Donne [VIDEO]. Nel corso della puntata di questo pomeriggio (9 gennaio) la dama del trono over è stata vittima di uno scherzo di Tina Cipollari. Quest’ultima, con la complicità del fratello Giuliano, ha fatto credere alla dama che c’era una persona interessata a lei che rientrava nei canoni del suo uomo ideale. “Un signore del pubblico mi ha contestato per le critiche che ti rivolgo e mi ha detto che vorrebbe conoscerti” - ha precisato la viterbese.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche della conoscenza tra Valentina Autiero e il salernitano Alfonso Barone. Quest’ultimo ha espresso la volontà di contattare anche altre dame del parterre.

Advertisement

Giuliano Cipollari 'complice' della sorella

Dopo aver detto no a Giovanni, per questioni legate all’età, Angela è tornata al centro dell’attenzione quando Tina ha riferito che in studio era presente un uomo che l’aveva difesa a spada tratta. “Mi ha quasi aggredito per darti ragione” - ha precisato l’opinionista. Dall’altra parte la dama del trono over ha chiesto di poter stringere la mano a questa persona. A questo punto la Cipollari ha precisato che l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di conoscere la sessantanovenne. In studio è entrato Giuliano che ha riferito di essere emozionato perché era la prima volta che partecipava ad un programma televisivo. “Ho sessantaquattro anni e vengo da Viterbo”. L’uomo si è seduto al centro dello studio ed è stato subito stuzzicato dall’opinionista sulla sua situazione economica.

Advertisement

“Lavoravo come imprenditore edile, sono separato da 15 anni ed ho due case di proprietà”.

Angela abbraccia Tina

Inizialmente la Di Iorio è rimasta perplessa ed ha chiesto se fosse realmente interessata a lei. Il cavaliere ha aggiunto di essere appassionato di viaggi e che di aver in programma una crociera sul Mediterraneo. Angela ha spiegato di essere interessata ma alla fine Tina ha rivelato che si trattava del fratello. “Sono stata io ad organizzare questo scherzo e lui mi è stato complice”. Giuliano ha affermato di aver un buon feeling con la sorella. “Ci vediamo poco ma andiamo d’accordo”. Da parte sua la dama ha apprezzato la burla dell’opinionista e le ha dato un bacio sulla guancia.

Alfonso e Valentina, passeggiata e bacio a Salerno

L’ultima parte della puntata è stata dedicata alla conoscenza tra Alfonso Barone e Valentina Autiero [VIDEO]. Quest’ultima ha spiegato di aver trascorsi dei piacevoli momenti con il cavaliere. “Questa volta voglio fare le cose gradualmente. Sono andata a trovarlo a Salerno e mi sono trovata bene”.

La dama ha ammesso che è scattato un bacio durante la passeggiata tra le luci d’artista del capoluogo di provincia campano. “E’ un bell’uomo ma non sono ancora innamorata. Voglio imparare a conoscerlo”. Dall’altra parte Alfonso ha manifestato l’intenzione di incontrare anche altre donne per comprendere quanto è forte il suo legame con la dama di Anzio. Richiesta che ha spiazzato Valentina che, invece, vorrebbe dedicarsi esclusivamente alla conoscenza di Barone.