Annuncio

Annuncio

La soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' riesce sempre a incuriosire il pubblico [VIDEO] in quanto tratta tematiche differenti con la giusta leggerezza determinante per attirare lo spettatore. Nelle recenti puntate abbiamo visto nuovi sviluppi nella storia tra Elena e Valerio che hanno fatto i conti con i cambiamenti nella loro vita. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che il Viscardi si sente pressato a causa delle pretese di Simona perché Valerio è preoccupato per la presenza dell'ex moglie.

Non si capisce il motivo per il quale la donna è tornata a Napoli solamente nel momento in cui il padre di Vera è stato nominato erede unico delle imprese, dopo la morte della sorella e l'arresto della figlia.

Advertisement

Elena, invece, è indecisa se dare o no la notizia della gravidanza al compagno, ansioso per il destino di Vera. Il Viscardi rimane sconvolto di fronte al lieto annuncio della fidanzata mentre Diego vuole ricucire il rapporto con Beatrice dopo la fine della loro relazione.

Elena può godere del supporto della madre

Nonostante i buoni propositi, continuano le tensioni tra Diego (Francesco Vitiello) e Beatrice mentre Filippo scopre che una catastrofe si sta abbattendo su di lui e Serena. Inoltre l'ultima settimana del mese di gennaio mostra dei segreti nella vita di Simona legati al coinvolgimento di Alberto (Maurizio Aiello) mentre Elena non sa in che direzione muoversi dopo la reazione del Viscardi. La figlia di Marina non sa se sia il caso di tenere o meno il bambino perché la donna si sente ferita dal comportamento di Valerio impegnato a impedire l'incontro tra Vera e Simona in carcere.

Advertisement

I migliori video del giorno

Rossella (Giorgia Gianetiempo), dal canto suo fa i conti con l'avvicinarsi dell'esame, Diego è spinto da Beatrice a cambiare la sua carriera lavorativa.

Franco alle prese con una triste notizia

Valerio (Fabio Fulco) ha intenzione di tenere insieme i pezzi della sua vita e non si rende conto dello strano comportamento di Alberto pronto a incontrare un cliente all'insaputa dell'amico d'infanzia. Franco (Peppe Zarbo) mette il massimo impegno nel lavoro in palestra che rappresenta la sua grande passione ma deve fare i conti con una notizia pronta a creare preoccupazione nell'animo dell'uomo. Si tratta di Gaetano Prisco riuscito a ottenere gli arresti domiciliari dopo aver accusato un malore che ha fatto temere per le sue condizioni di vita [VIDEO]; infine Alex fa i conti con la gelosia nei confronti di Anita.