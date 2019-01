Advertisement

Advertisement

Al centro delle attenzioni della soap opera Un posto al sole c'è il bacio di Diego e Rossella che complica la situazione vista nelle ultime puntate, poiché la figlia di Michele è fidanzata con Patrizio: i due ragazzi sono sconvolti dal loro gesto, ma capiscono di essere innamorati l'uno dell'altra. Gli spoiler degli appuntamenti che giungono sino al giorno 11 gennaio, fanno notare che Diego e Rossella hanno momenti di ansia. La studentessa universitaria dimostra la sua volontà di parlare con Patrizio ma viene frenata in quanto il figlio di Raffaele è impegnato in uno stage e, così facendo, potrebbe creare dei malumori nell'animo del ragazzo.

Diego, dal canto suo decide di mettere al corrente della situazione il padre svelando di essersi concesso un bacio con Rossella [VIDEO].

Il portiere mette al corrente della situazione la moglie Ornella

Il portiere di Palazzo Palladini e chef del bar Vulcano svela alla moglie Ornella ciò che è successo tra Diego e Rossella, mostrando la preoccupazione per il figlio Patrizio.

Advertisement

Nel frattempo, Michele deve fare i conti con un video postato sui social dai ragazzi della scuola in cui il giornalista rimane vittima delle prese in giro degli alunni. Mariella, invece, vive momenti difficili in quanto in cuor suo vorrebbe raccontare tutta la verità al comandante, ed ha un riavvicinamento con Guido (Germano Bellavia) provocando la preoccupazione di Cerruti. Marina, dal canto suo, dimostra grande agitazione in quanto si avvicina il giorno per il vertice all'interno delle imprese Viscardi: la madre di Elena non sopporta la presenza ai Cantieri dell'avvocato Alberto Palladini.

La vicinanza tra Guido e Mariella

Nel frattempo Mariella incontra Guido al bar Vulcano e mostra il supporto a Mariella dando prosieguo alla vicinanza che provoca la gelosia di Salvatore. La riapertura della palestra provoca l'attenzione di Franco che riceve una proposta di lavoro da Ciro, interessatosi a riaprire la struttura.

Advertisement

Arriva il giorno del consiglio d'amministrazione per conoscere il destino di Roberto come direttore generale, ma Marina viene distratta da una visita inaspettata ai Cantieri. Infine, Mariella vorrebbe raccontare tutta la verità a Guido e trova la soluzione grazie a Bice [VIDEO] che sembra aver eliminato ogni dubbio della donna. Michele cade nella 'trappola' dei suoi alunni che non mostrano alcun rispetto nei confronti del giornalista scontento di questo progetto