Valeria Fabrizi è una delle protagoniste indiscusse della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' [VIDEO] che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Domenica 13 gennaio la Fabrizi ha preso parte al programma di Mara Venier, dove ha parlato della sua carriera ricca di successi ma la popolarità maggiore è arrivata grazie all'interpretazione del personaggio di Suor Costanza. La prima puntata della quinta stagione della fiction prodotta dalla Lux Vide ha ottenuto ottimi ascolti tenendo incollati al piccolo schermo sei milioni di spettatori.

La Fabrizi nel corso della lunga intervista con la Venier ha avuto un momento di commozione quando ha ricordato l'amico d'infanzia Walter Chiari. L'attrice ha ricordato di essere sempre stata vicina all'amico che ha cercato di sostenere poiché ha spiegato che era circondato da persone false e negli ultimi anni di vita di Chari, la Fabrizi l'ha sempre indirizzato verso la giusta strada.

Valeria e Walter avevano un rapporto di amicizia speciale che si è conservato nel corso del tempo in quanto si conoscevano da adolescenti, entrambi originari di Verona.

Il rapporto speciale con Walter Chiari e i complimenti di Mara Venier

Inoltre nel corso della chiacchierata con Mara Venier, c'è stato il momento delle foto, una delle quali vede l'attrice in compagnia della madre con la quale ha avuto un rapporto speciale. Successivamente ha spostato l'attenzione sui suoi inizi nel mondo dello spettacolo che l'hanno vista prendere parte a dei concorsi di bellezza. L'attrice ha rivelato anche che in quest'ultimo periodo ha combattuto una malattia ma il lavoro l'ha aiutata a superare questo momento difficile. Mara Venier ha chiesto alla Fabrizi di continuare a parlare di questa storia che può aiutare le persone che in questo momento lottano contro la stessa malattia.

La partecipazione di Elena Sofia Ricci

Mara Venier ha voluto fare i complimenti all'interprete del personaggio di Suor Angela in quanto dimostra di avere una forza meravigliosa che le permette di superare ogni ostacolo. Una parte dell'intervista è stata dedicata al ricordo del marito Tata Giacobetti e la Fabrizi, commossa, ha rivelato che il marito è venuto a mancare nel momento in cui stavano organizzando la festa per le nozze d'argento, ma così non è stato. Infine ha preso parte alla puntata di Domenica In anche Elena Sofia Ricci, che ha raccontato l'abuso subito all'età di dodici anni [VIDEO], una storia terrificante che ha colpito i telespettatori.