Vanessa Incontrada da ormai qualche anno a questa parte è diventata uno dei volti più noti del piccolo schermo. Nonostante la donna nei suoi scatti mostri sempre la sua semplicità al contrario di molti vip che in più occasioni mostrano le loro vacanze extra lusso, la donna viene spesso presa di mira dagli haters.

In questi ultimi tempi l'attrice italo-iberica oltre che dedicarsi agli impegni di lavoro, è una mamma molto premurosa con il suo bambino e una donna fantastica con suo marito.

Sui social spesso la Incontrada condivide alcuni scatti con i suoi follower in cui mostra la semplicità. Nell'ultimo scatto postato su Instagram, Vanessa è stata immortalata a mezzo busto con i capelli legati e sullo sfondo il mare con un tramonto mozzafiato.

Nonostante la naturalezza della foto alcuni odiatori hanno preso di mira la donna [VIDEO]ancora una volta per il suo aspetto fisico. Alcuni utenti hanno evidenziato i chili di troppo dell'attrice, altri invece hanno criticato la presenza delle lentiggini.

Non è la prima volta che Vanessa Incontrada finisce al centro delle polemiche per il suo aspetto fisico. Di recente l'attrice aveva dichiarato attraverso un'intervista rilasciata su un noto settimanale di essere stata molto male per gli insulti ricevuti. La cosa che l'aveva più 'sconvolta' era la mancanza di solidarietà tra donne. Dopo un breve periodo vissuto a rimpengere la sua vecchia forma fisica, la Incontrada però è tornata a vivere riuscendo ad accettare le sue curve.

Jane Alexander si scaglia contro gli haters della Incontrada

Vanessa Incontrada all'ennesima critica rivolta dagli haters ha deciso di lasciare correre, cosa che però non ha fatto Jane Alexander. L'ex gieffina ha deciso di replicare ai leoni da tastiera [VIDEO] per difendere la sua collega: "Io non vi capisco, riuscite a fare delle crtiche sensate? Le rughe, dove le vedi? Le lentiggini? Le ho anch'io.

Basta, chiediamo un po' più d'intelligenza."

Tutti pazzi per Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada nonostante venga presa spesso di mira da alcuni haters si conferma la regina del set. In ogni film in cui compare l'attrice italo-iberica la vittoria è assicurata. Rai1 ieri ha mandato in onda un film della serie 'Purché finisca bene', i risultati? Oltre 4 milioni di telespettatori hanno seguito le vicende di Vanessa Incontrada e degli altri attori. Va fatto presente che anche altre fiction del passato interpretate dalla Incontrada, hanno riscosso un grande successo.