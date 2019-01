Annuncio

Annuncio

Nel corso delle ultime settimane si è discusso molto in merito ad uno scottante messaggio mediatico lanciato dall'attrice a luci rosse Valentina Nappi, che ha dichiarato di sentirsi culturalmente stuprata dalle ideologie politiche rappresentate in Italia dal leader della Lega, Matteo Salvini. L'attrice a luci rosse ha manifestato tutto il suo disappunto contro il ministro dell'interno, postando online uno stato, nel quale la giovane ha dichiarato che desidererebbe vivere in uno Stato ateo, libero e multietnico.

Leggi anche Andrea Damante nel 'mirino': le foto su Instagram sono uguali a quelle di altri influencer

Nel corso dell'ultima puntata di 'Stasera Italia', il critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato protagonista di un acceso scontro con l'attrice in collegamento.

Sgarbi a Valentina Nappi: 'Parli di ca**i'

'Il ministro Salvini ha moderato i termini da quando è ministro dell'interno, non c'è umanità', è il monito che ha lanciato Valentina Nappi ai microfoni di 'Stasera Italia', dove la star a luci rosse ha avuto uno scontro in collegamento con Vittorio Sgarbi.

Advertisement

Il critico d'arte si è scagliato contro l'attrice, tacciando quest'ultima [VIDEO] di superficialità. 'Deve parlare solo di ca**i. Lei non deve fare l’intellettuale. Lei non sa chi è Salvini e non può permettersi di utilizzare la parola stupro, che in italiano ha un significato ben preciso. Se si intende solo di ca***, allora deve parlare solo di quelli'', queste ultime sono solo alcune dichiarazioni rilasciate dal critico d'arte contro l'attrice, che Vittorio Sgarbi ha definito 'una piccola prostituta'.

Valentina Nappi e il lungo messaggio destinato all'Italia

L'attrice a luci rosse Valentina Nappi ha pubblicato online, sul suo profilo ufficiale Instagram, un lungo post, nel quale ha voluto esprimere il suo punto di vista a margine della Politica adottata dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, in Italia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nello specifico, la Nappi ha dichiarato che sogna di vivere in un Paese in cui prevalga [VIDEO]'il marxismo più illuminato', al posto della religione cattolico-cristiana.

'Sono stata 'stuprata' da Salvini. Perché Salvini ha riabilitato la peggiore cultura nazionalista, quella rappresentata dalla triade Dio-Patria-Famiglia. Non voglio vivere in un paese con una cultura ufficiale unica. Voglio vivere in un paese ateo, multietnico', queste ultime sono solo alcune delle scottanti [VIDEO] dichiarazioni rilasciate in uno degli ultimi stati condivisi da Valentina Nappi online. Tante sono le critiche giunte tra i commenti rilasciati sotto il post della Nappi, tra i quali quelli riportati da chi sostiene che, a differenza di quanto sostenuto online dall'attrice a luci rosse, l'Italia è a tutti gli effetti un Paese laico così come viene sancito dagli articoli 7 e 8 dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Matteo Salvini criticato dai vip, in particolare da Claudio Baglioni

Recentemente il leader del Carroccio aveva risposto in modo secco e senza avere peli sulla lingua ad una provocazione lanciatagli dalla Nappi, rilasciando che se l'opposizione alla Lega Nord è rappresentata dall'attrice in questione [VIDEO], 'che si fa ritrarre su Facebook circondata da uomini di colore preannunciando un’orgia nel nome della clandestinità, allora siamo nel giusto'.

Recentemente, in occasione della conferenza-stampa tenutasi per la presentazione del Festival di Sanremo 2019, anche il direttore artistico della kermesse, Claudio Baglioni, si è scagliato contro la politica adottata dal leader del Carroccio in materia di immigrazione, dichiarando che 'la chiusura dei porti' non sia la soluzione più giusta ad arginare il traffico di migranti sulle coste italiane ed europee.