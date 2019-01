Advertisement

Advertisement

Walter Nudo, terminate le festività natalizie, è stato ospite di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Nel salotto pomeridiano targato Mediaset il vincitore del Grande Fratello Vip3 è tornato a parlare della sua lunga astinenza sessuale, svelando dei retroscena inediti.

L'ex naufrago durante il periodo di reclusione all'interno della casa di più spiata d’Italia, ha confessato di non avere dei rapporti con una donna da ben 13 mesi. Durante il percorso ha cercato più volte di spiegare la sua scelta ai suoi coinquilini, ma senza mai dire il vero motivo.

Oggi Nudo è tornato a fare chiarezza sulla sua scelta.

Walter Nudo spiega il motivo della sua castità, Francesca Cipriani rifiutata per l'ennesima volta

Da quando è terminato il rapporto con Céline Mambour, il re dei reality si professa single a tutti gli effetti.

Advertisement

Il cuore di Walter attualmente batte solamente per i figli Martin ed Elvis, avuti dalla precedente relazione con la ballerina Tatiana Tassara. Nonostante il lungo periodo senza rapporti, Walter Nudo ha confessato nel salotto della D’Urso di sentirsi bene e di non sentirne il bisogno. Incalzato anche dalla curiosità della conduttrice, l’ex gieffino ha svelato il vero motivo per cui la sua astinenza prosegue di giorno in giorno: 'Non ho ancora trovato la donna giusta che mi ispira a farlo'. Dunque la scelta dell'ex gieffino con tutta probabilità è legata al sentimento ancora vivo [VIDEO]nei confronti della sua ex compagna. Nel corso del Gf Vip lo stesso attore italo-canadese ha più volte dichiarato di essere ancora innamorato di Céline.

Francesca Cipriani come ormai noto sulle pagine di Gossip si è dichiarata a Walter Nudo.

Advertisement

La donna da sempre nutre un forte sentimento verso l'ex karateka, ma più volte è stata respinta. Nel corso dell'intervista rilasciata da Barbarella, il neo vincitore del GF ha fatto chiarezza, dichiarando: "Francesca è una bravissima ragazza, ma io ho ancora delle cose in sospeso da sistemare prima di andare avanti".

Walter Nudo accetta l'invito della D'Urso

Walter Nudo dopo aver rifilato il due di picche a Francesca Cipriani, ha accettato l'invito a cena con Barbara D'Urso. In realtà tra la conduttrice Mediaset e il neo vincitore del Gf Vip non c'è nessun interesse. [VIDEO] Barbarella sembrerebbe solamente fare un favore alla Cipriani: 'Ho promesso a Francesca che ti avrei invitato in una cena a lume di candela, io e te da soli per parlare di lei'. Per sapere l'esito delle cena, bisognerà attendere ancora un po'.