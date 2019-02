Annuncio

La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembrava procedere a gonfie vele. I due giovani si erano conosciuti l’anno scorso nella casa del Grande Fratello 15. Superate le titubanze iniziali l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto e la torinese si erano lasciati andare a baci ed effusioni fino ad ufficializzare la loro relazione. Nel corso del reality show Alessia aveva anche presentato il calciatore ai genitori. Il rapporto si era ulteriormente consolidato nei mesi successivi alla partecipazione del programma condotto da Barbara D’Urso come testimoniavano le numerose foto di coppia pubblicate sui profili social. Con l’inizio del nuovo anno qualcosa è cambiato. La distanza ed alcune incomprensioni hanno determinato la prima crisi con Gentili che ha deciso di eliminare le foto con Alessia.

Poche ore fa la Prete è intervenuta a Pomeriggio 5 ed ha spiegato di aver mosso passi importanti verso il fidanzato ma che la situazione al momento non è mutata e che la relazione sta vivendo una pausa di riflessione: “Abbiamo avuto un periodo no. Ero un po’ stressata perché sotto esame e sono arrivata al punto che avevo bisogno di un po’ di affetto in più ed ho accusato Matteo di queste mancanze”.

Alessia Prete: 'L'ho fatto arrabbiare molto'

Nel corso dell’intervento a Pomeriggio 5 Alessia Prete si è assunta le responsabilità delle recenti liti con Matteo Gentili: “L’ho fatto arrabbiare molto e lui ha deciso di cancellare le nostre foto su Instagram”. Inoltre l’ex gieffina ha riferito di aver discusso anche per quanto riferito dal calciatore durante una diretta streaming su Twitch: “Lui diceva a tutti che gli mancavo ed altre cose che avrei preferito che avesse detto direttamente a me ed a questo punto lo ho accusato di voler apparire come una persona super romantica e sempre presente quando in realtà non lo era”.

La torinese ha precisato che dopo la discussione il ventinovenne ha eliminato le foto dal profilo ed è sparito dai social per alcuni giorni. “Io lo continuavo a chiamare per dirgli di intervenire perché insinuavano che l’avessi tradito. Alla fine lui ha fatto questa dichiarazione in cui sottolineava che io non gli avevo fatto nulla di brutto”.

'Sono innamorata, ma abbiamo deciso di darci del tempo'

Alessia Prete ha spiegato di aver raggiunto il fidanzato Matteo Gentili a Viareggio per un chiarimento. “Sono andata lì per parlare direttamente con lui in quanto mi aveva cancellato ed era come se non esistessi più”. Dopo questo confronto la torinese ha riferito che si sono presi una pausa di riflessione.

“Io sono innamorata ma abbiamo deciso di darci del tempo. Di recente abbiamo avuto una nuova discussione nella quale mi diceva che le cose non si potevano sistemare”. La ventinovenne non ha nascosto di essersi sentita umiliata quando il calciatore ha eliminato le foto dal profilo Instagram.

“Nove mesi di rapporto cancellati così alla vigilia di un esame. Se una persona affronta i problemi scappando si fa fatica a risolverli. Vorrei che mi venisse anche incontro, non mi deve chiudere le porte in faccia”.