Nel corso della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda nella giornata di sabato 23 febbraio, il cantante e vincitore di Amici 17 nonché concorrente alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, Irama, è diventato protagonista di un'ospitata che ha commosso gli spettatori presenti in studio da Maria De Filippi e il pubblico a casa.

Giordana si commuove in puntata, mentre Irama canta e riceve il disco di platino

Maria De Filippi potrebbe non essersi accorta del momento di commozione vissuto da Giordana ad Amici, in quanto la conduttrice non ha chiesto alla cantante come mai stesse piangendo. Giordana Angi aveva recentemente riferito di avere un rapporto conflittuale con il padre e di non sentirsi accettata dal genitore in questione.

Reduce dalla sua esperienza vissuta al Festival della canzone italiana, il cantante Irama ha eseguito un'emozionante performance live ad Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 dove l'artista ha ritirato il disco di platino ottenuto attraverso le vendite del suo ultimo album, dal titolo 'Giovani per sempre'. Nello studio televisivo del noto talent-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Irama ha emozionato il pubblico del format, cantando il suo ultimo singolo, la ballata romantica che tratta un tema delicato, quello della violenza mossa da un padre nei riguardi di una figlia. 'La ragazza col cuore di latta' è il brano che ha eseguito Irama sul palco del talent-show che lo ha reso celebre agli occhi dei telespettatori di Canale 5, un'esibizione che ha commosso anche l'allieva di Amici 18, Giordana Angi, che è stata inquadrata mentre si asciugava con le mani le lacrime sul viso.

Nella puntata precedente, Giordana Angi era riuscita ad aggiudicarsi il banco per l'accesso al serale della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un'impresa che ad oggi non è invece riuscita all'altro allievo, amico e rivale di Giordana, Alessandro Casillo. Questi ha ricevuto molte critiche da parte di Rudy Zerbi, che nella nuova puntata ha ribadito di non gradire il nuovo inedito dell'allievo. Durante il daytime settimanale, Alessandro Casillo aveva animatamente discusso con il suo professore di canto, Rudy Zerbi, per via dell'assegnazione del brano 'Certe notti, che Casillo ha rivisitato aggiungendovi delle barre personali, un gesto che Rudy ha definito "uno sfregio alla canzone di Ligabue".