Nonostante siano passati un bel po' di mesi dall'inizio della relazione tra Irama e Giulia De Lellis, l'ultima fidanzata di lui sembra non rassegnarsi al pensiero di come sono andate le cose tra loro. Intervistata dal settimanale Di Più, Ana Yanirsa (che di recente è stata al centro del Gossip per un presunto flirt con Fabio Colloricchio) si è lasciata andare a parole molto forti nei confronti dell'ex compagno, arrivando ad accusarlo di voler avere due storie d'amore parallele: una con lei e una con l'influencer romana con la quale fa ancora oggi coppia fissa.

La ballerina Ana punta il dito contro Irama su Di Più

Era l'autunno del 2018 quando i settimanali di gossip hanno reso pubbliche le prime foto di una coppia ancora oggi molto chiacchierata: quella formata da Irama e Giulia De Lellis.

Gli amanti della cronaca rosa, però, ricorderanno che qualche mese fa molte ragazze si scagliarono contro il vincitore di Amici sui social network, accusandolo di averle prese in giro.

Tra le tante giovani che hanno sostenuto di aver avuto una relazione con il cantante fino a poco prima che uscisse allo scoperto con l'influencer, c'è anche Ana Yanirsa, una ballerina che ha conosciuto Filippo Maria sul set del videoclip di "Nera".

A distanza di un bel po' di tempo dalle dichiarazioni al veleno che ha rilasciato sul suo ex fidanzato, la ragazza ha accettato di farsi intervistare dalla rivista Di Più, alla quale ha confidato qualcosa di inedito sul suo legame con l'artista milanese.

"La nostra era una storia seria, ci siamo anche presentati alle rispettive famiglie"- ha fatto sapere la danzatrice sudamericana prima di raccontare cosa sarebbe successo tra lei e Irama ad ottobre scorso.

"Quando ho saputo che stava uscendo con Giulia, non l'ho più cercato perché ero arrabbiata. È stato lui a farsi vivo e a dirmi di non dare troppo peso alle cose che scrivevano i giornali".

Ana ha svelato che il cantautore le avrebbe proposto di continuare a frequentarsi nonostante lui stesse conoscendo anche la De Lellis, "Forse non aveva ancora le idee chiare", ha aggiunto la ballerina nel suo sfogo che tutti i siti stanno riportando.

Irama e Giulia innamorati nonostante le chiacchiere

Ana Yanirsa ha fatto sapere che, nonostante fosse molto innamorata di Irama, non ha accettato la sua proposta di "dividerlo" con un'altra donna, infatti ha detto: "Decisi di darci un taglio perché lui non era più lo stesso.

Da quel giorno non ci siamo più visti".

La ballerina, in merito alla relazione del suo ex con Giulia De Lellis, ha dichiarato: "Spero siano felici".

La storia d'amore tra l'influencer e il cantante, in effetti, sembra procedere a gonfie vele; dopo la finale del Festival di Sanremo, dove Filippo si è classificato settimo, la romana ha pubblicato su Instagram dei teneri scatti in cui erano abbracciati in camera.

Nelle "Stories" della ventenne, inoltre, l'altra sera sono stati caricati alcuni video in cui la si vede avvinghiata al fidanzato mentre in tv andava in onda la prima puntata serale di Uomini e Donne, dove lei è protagonista in quanto esperta di look e tendenze.