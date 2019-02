Annuncio

Emma Marrone, dopo la fine del concerto al Palaprometeo ad Ancona, ha raggiunto due fan che avevano avuto un malore probabilmente a causa della folla che era presente allo show. La cantante, accompagnata dal suo staff, si è voluta sincerare sulle condizioni di salute delle due donne (una ragazzina di 12 anni e una donna sessantenne). Queste ultime, distese sulle rispettive barelle per ricevere le prime cure dal personale paramedico, hanno avuto modo di farsi un particolare selfie con la Marrone. In seguito la ragazza dodicenne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Salesi. Il primo soccorso è stato prestato alla bambina e alla sessantenne che hanno accusato il malore, dalla Croce Gialla di Ancona.

Sul retro del palco dove si è esibita la cantante è stata allestita un'area dedicata ad un primo intervento da parte dei volontari.

La Marrone è molto amata dal suo pubblico, per cui i suoi concerti sono affollati di fan, provenienti da ogni parte d'Italia. Sono lontani i tempi in cui una timida Marrone si approcciava al canto tra i banchi della scuola più famosa d'Italia. Oggi Emma, il cui vero nome è Emmanuela, è una cantante e produttrice discografica di successo che ha saputo restare con i piedi per terra, senza montarsi la testa. Il pubblico continua ad amarla, non solo per le sue doti canore, ma anche per l'umiltà che l'ha sempre contraddistinta in ogni sua performance

Di recente si è parlato molto di Emma Marrone in merito a una polemica scattata tra l'artista e un consigliere della Lega che le ha rivolto un insulto sessista. Vediamo cos'è successo e qual è stata la reazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Emma: insulti sessisti da un consigliere della Lega, Salvini risponde

Emma Marrone, alla fine di un suo concerto si è espressa in maniera contraria alla chiusura dei porti italiani all'arrivo dei migranti, rivolgendo l'appello "Aprite i porti". Un consigliere della Lega ha ribattuto dicendo che l'artista avrebbe dovuto aprire le gambe, offendendo la sua dignità di donna. La cantante non è rimasta indifferente al commento, spiegando il suo pensiero tra le lacrime. In proposito si è espresso anche Matteo Salvini che ha bollato come ingiusta l'offesa rivolta alla Marrone, auspicando di poter assistere presto a uno dei suoi concerti. Ultimamente l'ex allieva della scuola di Amici si è ritrovata spesso, suo malgrado, al centro del Gossip, per diverse ragioni.