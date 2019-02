Annuncio

Annuncio

Sabato 23 febbraio, alle ore 14.10 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La fase legata al serale si sta per avvicinare, pertanto, all'interno della scuola si respira tanta agitazione. I ragazzi sono sotto stress per le numerose prove da affrontare e i durissimi allenamenti quotidiani.

Come se ciò non bastasse, i professori, sono sempre più severi. Nel corso di questa nuova puntata scopriremo se qualcun altro riuscirà ad ottenere l'agognato accesso diretto alla fase del serale oltre ai ballerini Rafael, Vincenzo e i cantanti Tish e Giordana. Ospite a speciale sarà Irama. Il vincitore della precedente edizione di Amici tornerà in studio per cantare il brano portato al Festival di Sanremo “La ragazza dal cuore di latta”.

Annuncio

Amici anticipazioni del 23 febbraio

Per quanto riguardano le anticipazioni di Amici della puntata in onda nel day-time del 23 febbraio, da alcune ore è trapelata la notizia circa la presenza di un ospite speciale. Stiamo parlando del vincitore della precedente stagione del talent show, nonché attuale fidanzato di Giulia De Lellis, Irama. Il cantante sarà ospitato all'interno del programma di Maria De Filippi e si esibirà cantando il brano che ha portato al 69esimo Festival della canzone italiana: “La ragazza dal cuore di latta”. Si tratta di una canzone che, seppur non sia stata in grado di posizionarsi sul podio, sta riscuotendo un enorme successo nel pubblico.

Chi si aggiudicherà la maglia verde con accesso diretto al serale di Amici?

L’agitazione all'interno della scuola di Amici è alle stelle.

Annuncio

I vari allievi stanno lottando con le unghie e con i denti per riuscire ad ottenere la tanto agognata maglia verde. In gioco ci sono moltissimi ragazzi, dodici per la precisione. Tra questi ci sono i cantanti Mameli, Jefeo, Ludovica, Federica. Mentre per quanto riguarda lo schieramento dei ballerini, sono ancora in gara Mowgli, Miguel, Federico, Valentina e altri.

Secondo le regole del programma, l’accesso diretto al serale è destinato ai concorrenti che riusciranno ad ottenere tutti 10 dai vari professori. Tutti quelli che, invece, riusciranno a cavarsela con la media del 9, dovranno dare luogo ad una sfida molto intensa, la quale sarà giudicata da tre esperti del settore. Chi riuscirà, dunque, a passare alla fase successiva del programma e ad indossare la tanto agognata maglia verde? Staremo a vedere.