Beautiful torna oggi 25 febbraio su Canale 5 aprendo una nuova settimana all'insegna di dubbi e bugie. Le anticipazioni delle puntate in onda da oggi al 3 marzo segnalano, infatti, che Wyatt dovrà fare i conti con la scoperta degli intrighi del padre. Bill ha mentito sulla sua relazione con Steffy e il successivo intervento di Wyatt ha messo la parola fine alla relazione di Steffy e Liam (spingendo quest'ultimo tra le braccia di Hope). Davanti a una simile novità, il figlio di Quinn dovrà fare i conti con la propria coscienza, e decidere se rivelare al fratello di essere stato usato dal padre per i suoi loschi scopi. Nel frattempo, i preparativi per le nozze di Liam e Hope proseguiranno mentre Steffy tenterà di convincere l'ex marito a non compiere un passo tanto affrettato.

Anche Ridge avrà dei dubbi sull'accaduto, provando a capire se Bill potrebbe avere avuto un ruolo determinante nelle ultime vicende. Il tutto accadrà proprio quando il magnate tenterà l'ennesima mossa per conquistare il cuore della Forrester.

Beautiful anticipazioni: i dubbi di Wyatt

Stando a quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 25 al 3 marzo, Bill tenterà di giustificare con Wyatt le sue azioni, affermando che Steffy potrebbe tradire di nuovo Liam come già accaduto in passato. Quando il figlio di Quinn minaccerà di rivelare quanto scoperto, il padre proverà a corromperlo, promettendo di regalargli una Ferrari. Alle prese con dubbi e paure, Wyatt si sfogherà con Katie alla quale rivelerà quanto appreso.

A sorpresa, però, la Logan non consiglierà all'amante di confessare a Liam la verità. Ciò, infatti, potrebbe causare la rottura con Hope che merita di essere felice con l'uomo che ama. Ma neppure le parole di Katie basteranno per mettere a tacere la coscienza del rampollo Spencer. Dopo un confronto con Liam, che gli chiederà ulteriori dettagli sulla "relazione" di Steffy e Bill, Wyatt continuerà a credere che la cosa giusta da fare sia essere sincero, non tradendo la fiducia che Liam ha riposto in lui.

Trame Beautiful: Bill continua a insistere con Steffy

Bill non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla donna per la quale prova una vera fissazione. La conferma arriva dalle anticipazioni di Beautiful della settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo, durante la quale lo Spencer tornerà alla carica con Steffy.

Nonostante i rimproveri di Wyatt, il magnate si presenterà alla porta della ex nuora per chiederle ancora una volta di concedergli una possibilità. Ma la Forrester non avrà nessuna intenzione di commettere gli errori del passato e metterà alla porta l'uomo. Quest'ultimo tenterà di abbracciarla ma lei lo respingerà senza alcuna esitazione. Nel frattempo, Ridge avrà il sospetto che Liam sia stato ingannato e cercherà di indagare per capire se Bill possa essere riuscito a creare ulteriori problemi al rapporto tra il figlio e Steffy. Lo stilista, che però non avrà le prove dei suoi timori, si rivolgerà direttamente a Liam tentando di convincerlo a non giungere a conclusioni troppo affrettate. Le parole di Ridge metteranno qualche dubbio nel ragazzo che tenterà di avere nuove conferme dal fratello. Mentre i sospetti rimbalzeranno tra i vari protagonisti di questa storyline, Steffy incontrerà l'ex marito in ospedale per un controllo di routine. Qui la coppia vivrà un dolce momento, ammettendo di essere legata per sempre grazie alla creatura che sta per nascere.