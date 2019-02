Annuncio

La soap opera 'Beautiful' riesce sempre a incuriosire i milioni di telespettatori italiani, con nuovi ed emozionanti colpi di scena. Bisogna sottolineare che, nelle prossime puntate, assisteremo all'arrivo di una new entry corrispondente al nome dell'attrice Denise Richards che vestirà i panni di Shauna. L'attrice sarà impegnata a girare sul set di Beautiful a partire dal 22 febbraio per poi comparire nel prossimo mese di aprile sui teleschermi americani. In Italia faremo la conoscenza del personaggio di Sheila alla fine del 2019 in quanto c'è un'evidente distanza temporale tra le nostre puntate e quelle statunitensi. L'arrivo di questo personaggio porterà nuovi cambiamenti nella vita dei protagonisti principali: Denise Richards vanta un curriculum importante alle spalle.

I segreti di Shauna

All'attrice è stato affidato il ruolo di Shauna, la madre di Flo, una donna che potrà incuriosire il pubblico. Questa figura femminile arriva da Las Vegas e, nel corso della sua vita, la Fulton ha lavorato costantemente sì per guadagnare denaro, com'è naturale, ma anche per divertimento. Inoltre gli spoiler rivelano che il personaggio di Shauna porta con sé molti intrighi capaci di incuriosire gli spettatori. Il motivo per cui si presenta a Los Angeles si ritrova nella necessità sentita dalla donna di dare un aiuto a Flo, alle prese con un momento di difficoltà. Con il passare delle puntate si scopriranno i segreti di Shauna, grazie al talento di Denise Richards. Si tratta di un'attrice nota al grande pubblico in quanto ha ottenuto la notorietà negli anni novanta quando partecipò a diversi successi, dividendosi tra cinema e televisione.

Il cinema e la tv

La Richards, a livello cinematografico, può essere ricordata per la partecipazione a film di successo tra i quali spiccano i nomi di 'Starship Troopers' e 'Giochi pericolosi'. Per quanto riguarda gli altri successi conseguiti dall'attrice classe 1971, menzioniamo la sua inclusione nel cast di serie televisive molto note tra cui si annoverano 'Melrose Place' e 'Beverly Hills 90210'. La bellezza della Richards non può passare inosservata e, nel corso degli anni, è apparsa in film e telefilm, tra cui è doveroso ricordare 'The real housewives of Beverly Hills'. Infine la prossima new entry di Beautiful è finita al centro della cronaca rosa per la relazione con Charlie Sheen, protagonista di 'Due uomini e mezzo'.