Annuncio

Annuncio

Sono state rese note le nuove anticipazioni della nota soap americana "Beautiful", che va in da su Canale 5 dal lunedì al sabato dalle ore 13:40 e la domenica dalle 14.00. Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 marzo. Nelle prossime puntate, Wyatt accuserà evidenti sensi di colpa nei riguardi del fratello, mentre Steffy e Liam decideranno insieme il nome della loro bambina.

Steffy e Liam scelgono il nome della loro bambina

Le anticipazioni di "Beautiful" segnalano che Steffy e Liam andranno insieme in ospedale per dei controlli di routine. I due si recheranno poi presso la casa sulla scogliera, ed è proprio lì che decideranno insieme di chiamare la loro bambina Kelly.

Annuncio

Hope sorprenderà Brooke e Ridge mentre stanno litigando animatamente e si impegnerà pertanto a farli riappacificare. Alla casa sulla scogliera Steffy chiederà così a Liam di rinviare le sue nozze con Hope, ma il giovane sarà irremovibile sulle sue decisioni. Poco dopo lo Spencer junior raggiungerà la sua futura sposa a casa Forrester e confermerà davanti a Brooke e Ridge che il matrimonio si celebrerà. Wyatt si renderà conto di essere stato preso in giro da suo padre, Bill.

Le nozze vengono interrotte

Arriverà il giorno delle nozze di Liam ed Hope e l'unica persona a non festeggiare l'evento sarà Steffy. Anche Wyatt non se la passerà molto meglio, roso dai sensi di colpa nei confronti del fratello.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ridge si impegnerà a convincere Liam che sua figlia Steffy è una persona rispettabile e tutto quello che gli hanno riferito su di lei sono soltanto menzogne inventate ad arte per separarli. Wyatt non riuscirà a trovare pace e arrivato a casa Forrester deciderà di raccontare tutta la verità a suo fratello. Il problema è che lo farà pochi minuti prima che la cerimonia abbia inizio, facendo saltare di conseguenza le nozze. Ascoltato il racconto di Wyatt, infatti, Liam e Hope decideranno di non celebrare un matrimonio che altrimenti sarebbe stato fondato soltanto su bugie e menzogne. Saputa la verità, Liam si recherà da suo padre in cerca di spiegazioni e avrà un duro scontro con lui: Bill si mostrerà però ancora una volta restio a lasciar andare definitivamente Steffy per la sua strada.

Annuncio

Neanche il confronto con Liam riuscirà a scalfire la convinzione dell'uomo di riuscire un giorno a riconquistare colei che lui ritiene destinata ad essere la sua donna.