Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap più longeva della televisione italiana, 'Beautiful'. Qui di seguito, infatti, vi riportiamo le trame delle puntate che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 febbraio prossimo, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40. Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci saranno le menzogne di Bill, la fine della relazione amorosa fra Steffy e Liam e la decisione di quest'ultimo di chiedere a Hope di sposarlo.

La decisione di Liam

Le nuove anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Wyatt correrà da Liam per informarlo delle menzogne proferite da Bill in sua presenza. Nel frattempo, una felice ed ignara Steffy attenderà con ansia e trepidazione il ritorno a casa di Liam.

Le sue speranze, però, andranno in frantumi quando il giovane arriverà a casa e accuserà la Forrester di continuare ad avere una relazione con suo padre. Liam, infatti, cercherà in tutti i modi di riuscire a far ammettere a Steffy di avere una relazione con Bill, ma la giovane resisterà ai suoi attacchi e continuerà a negare fermamente di avere avuto recentemente un qualsiasi coinvolgimento fisico o emotivo con lo Spencer senior. Ma le dichiarazioni di Steffy non serviranno a convincere Liam della propria innocenza, infatti, quest'ultimo deciderà di lasciarla definitivamente e se ne andrà di casa. Subito dopo Bill si recherà da Steffy, trovandola disperata ed infelice per la decisione presa da Liam.

A quel punto lo Spencer farà di tutto per consolarla e confortarla, riuscendo quasi a sedurla. Dopo aver riflettuto a lungo, Liam capirà che Hope è la donna giusta per lui e le chiederà di sposarlo. La giovane, ovviamente accetterà e trascorrerà una bellissima notte d'amore con lui.

Il confronto

Wyatt sarà molto preoccupato dello stato emotivo di suo fratello Liam, che ha appena scoperto dell'ipotetica relazione di suo padre con Steffy. Liam chiederà ad Hope di sposarlo, regalandole lo stesso anello di fidanzamento che aveva utilizzato anni prima nel corso della loro prima proposta di matrimonio. Steffy chiederà a Wyatt di indagare sul motivo per cui Liam ha deciso di lasciarla definitivamente.

Lo Spencer, nel frattempo, si recherà da Ridge per annunciargli il suo imminente matrimonio con Hope. Steffy cercherà di parlare con Liam per indurlo a cambiare idea sulla loro relazione, ma finirà per incontrare Hope. Le due donne, infatti, avranno un lungo confronto dove Hope rivelerà a Steffy che Liam le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato.