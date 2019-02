Annuncio

I matrimoni non durano mai a lungo nelle trame di Beautiful e l'unione di Thorne e Katie Forrester rispetterà questa abitudine oramai consolidata. Le loro nozze sono state celebrate lo scorso settembre nelle puntate americane e il giorno di San Valentino ha rappresentato per la coppia la fine di un amore che non ha mai convinto fino in fondo i fan del programma. Nel giorno in cui la sorella di Brooke aveva organizzato una romantica cena per il marito, lui si è presentato con un annuncio sorprendente: la richiesta dell'annullamento del matrimonio, accompagnata persino dai documenti da firmare subito. Le ragioni che hanno spinto Thorne a tale decisione non appaiono molto solide e sono più che altro relative al rinato legame tra Will e Bill.

Dietro a tale rottura, fin troppo sbrigativa, c'è però la decisione dell'attore Ingo Rademacher di non rinnovare il contratto con la soap americana. Ma cosa ne sarà di Katie ora che è di nuovo single? Le anticipazioni delle prossime puntate sembrano confermare l'ipotesi di un riavvicinamento niente meno che con Bill Spencer.

Beautiful anticipazioni: Thorne vuole riunire la famiglia Spencer

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane segnalano la decisione di Thorne di concedere l'annullamento del matrimonio a Katie. Forrester le ha rivelato di essere giunto a questa conclusione dopo averci riflettuto a lungo e di essere convinto che le nozze siano state celebrate troppo frettolosamente.

Le ha quindi spiegato di sentirsi un ostacolo nella riconciliazione familiare con Bill, che potrebbe così permettere al piccolo Will di crescere con entrambi i genitori al suo fianco. Thorne ha anche chiamato in causa la morte della Alexandria, ammettendo di essere stato spinto dal vuoto da lei lasciato nel desiderio di creare una famiglia insieme a Katie e Will. Tale annuncio ha sorpreso Katie, convinta che tutto stesse andando per il meglio con il marito. Ma non si può certo dire la stessa cosa per i telespettatori che già da un paio di mesi erano a conoscenza dell'addio dell'attore Ingo Rademacher, interprete di Thorne. Era noto che l'interprete non avesse rinnovato il contratto con la soap e che a breve il suo personaggio sarebbe stato velocemente accantonato.

Il possibile ritorno di fiamma con Bill

Se da un lato le anticipazioni di Beautiful confermano la fine del matrimonio tra Thorne e Katie, dall'altro c'è un personaggio che sembra sognare un ricongiungimento familiare. Dopo avere archiviato l'interesse per Steffy (che tanti problemi sta causando nelle puntate italiane) e un passeggero ritorno di fiamma con Brooke, lo Spencer sogna di potersi riappacificare con tutta la sua famiglia. E se a Wyatt farà una proposta che non potrà rifiutare (si parla della possibile riapertura della Spectra Fashions), i principali destinatari dei suoi desideri diventeranno proprio Katie e Will. Non a caso, uno spoiler da non sottovalutare precisa che Justin e Donna giocheranno un ruolo da Cupido. E Katie e Bill potrebbero essere le persone più adatte verso le quali scoccare la freccia del dio dell'amore.