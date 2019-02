Annuncio

Annuncio

La resa dei conti relativa alla vera identità di Phoebe Forrester potrebbe essere molto vicina nelle puntate americane di Beautiful. La neonata è stata adottata da Steffy, che ha creduto alla versione dei fatti di Flo Fulton. Quest'ultima le ha fatto credere di essere la madre biologia della piccola e di volerla dare in adozione per offrirle un futuro migliore. Il tutto è avvenuto su consiglio di Reese Buckingham, pronto a tutto per saldare i suoi debiti di gioco prima che il suo aguzzino trasformi in realtà le minacce fatte ai danni di Zoe. E proprio la figlia del ginecologo avrà un ruolo decisivo in questa vicenda che potrebbe arrivare alla svolta già nel corso della prossima settimana. Convinta che il padre si sia messo di nuovo nei guai, come più volte accaduto in passato, la dipendente della Forrester Creations indagherà sul suo conto e farà la conoscenza di Flo. Sarà proprio la donna, messa sotto pressione, a svelare il drammatico intrigo.

Annuncio

Beautiful anticipazioni: Zoe scopre la verità su Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane confermano importanti novità in merito alle indagini di Zoe Bukingham. La ragazza troverà Flo a casa del padre e le porgerà diverse domande per capire cosa stia nascondendo l'uomo. La giovane non potrebbe mai sospettare fin dove è arrivato il medico ma, giorno dopo giorno, metterà vicino tutti i tasselli del puzzle arrivando alla verità. I primi spoiler della prossima settimana segnalano, infatti, che la dipendente della Forrester Creations riuscirà ad ottenere la confessione della Fulton, minacciando di rivolgersi alla polizia o direttamente a Steffy. Successivamente si metterà in contatto con il padre, chiedendogli di risolvere senza ulteriori indugi la questione e di confessare a Hope quanto accaduto a Catalina.

Annuncio

I migliori video del giorno

Raggiungerà davvero il suo obiettivo o resterà in silenzio per amore dell'uomo? In attesa che vengano diffusi ulteriori dettagli sulle prossime trame, Zoe potrebbe non essere l'unica ad arrivare alla verità su questa triste vicenda.

Puntate americane Beautiful: il comportamento di Hope preoccupa Steffy

Oltre alla trama relativa alle indagini di Zoe Buckingham, le anticipazioni di Beautiful si concentrano anche sulla reazione dei vari membri delle famiglia Forrester, Logan e Spencer davanti all'adozione di Phoebe / Beth. Tutti saranno ignari della vera identità della piccola, ma Sally e Wyatt non potranno fare a meno di notare la strana somiglianza tra lei e Kelly, dichiarando che probabilmente le due bambine sono nate per diventare sorelle.

Annuncio

Ma il comportamento più particolare sarà quello di Hope, che stringerà per la prima volta Phoebe provando per lei un attaccamento particolare. La Logan chiederà più volte a Liam di vedere la piccola e Steffy si renderà disponibile a correre in suo soccorso, proponendole persino di aiutarla nella gestione delle sue figlie. Ma questo attaccamento, con il passare dei giorni, diventerà sempre più evidente al punto che la Forrester si confronterà con l'ex marito e gli dirà di essere preoccupata per la reazione di Hope.