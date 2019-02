Annuncio

Nelle prossime puntate americane di Beautiful la verità sulla figlia di Hope verrà a galla. Le anticipazioni ci rivelano infatti che Zoe, la figlia di Reese, inizierà pian piano ad avvicinarsi alla verità. Ciò accadrà perché il dottore inizierà a comportarsi in modo strano. Ecco allora cosa vedremo nel dettaglio.

I dubbi di Zoe: anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni delle trame americane della soap Beautiful ci svelano che Zoe inizierà a notare degli strani comportamenti nel padre. La ragazza ovviamente non sarà al corrente che l'uomo ha scambiato la figlia di Hope con una bambina nata morta ma saprà dei suoi problemi finanziari a causa del gioco d'azzardo. Penserà quindi che a causa di questi ultimi il padre abbia preso la decisione di lasciare Los Angeles.

Il trasferimento improvviso del genitore farà preoccupare molto la giovane che deciderà di introdursi furtivamente nel suo appartamento.

Quando Zoe entrerà in casa resterà sconvolta quando si ritroverà davanti una donna sconosciuta ovvero Flo Fulton. Anche quest'ultima resterà sorpresa vendendo la ragazza per cui, per nascondere la verità sulla collaborazione segreta con il padre, le dirà di essere un'amica di Reese.

Ricordiamo che Flo è la donna che si è finta la madre naturale della bimba adottata da Steffy. Inizialmente la Fulton aveva deciso di aiutare Reese credendo di fare del bene a quella povera bambina. Poi aveva scoperto che in realtà si trattava di una bimba sottratta illegalmente alla vera madre e scambiata con un'altra neonata che non era sopravvissuta al parto. Flo aveva poi deciso di stare al gioco del dottore per non incorrere in rischi penali ma in cambio aveva chiesto del denaro al medico.

La verità viene a galla

Zoe subodorerà subito che Flo le mente per cui inizierà ad interrogarla strenuamente fino a che la donna non crollerà. La verità sul crimine commesso da Reese arriverà però quando Zoe minaccerà Flo, come svelano gli spoiler statunitensi di Beautiful, di chiamare subito la polizia o la stessa Steffy Forrester.

Succederà poi che Zoe resterà sconvolta da quanto scoperto per cui si metterà immediatamente in contatto con il genitore. La ragazza insisterà affinché Hope sappia tutta la verità in modo tale da smettere di soffrire. Le anticipazioni non ci dicono come andrà a finire questa intricata faccenda. Voi che dite: Zoe deciderà di dire a Hope che sua figlia è viva o deciderà di proteggere il padre?